Odbor za nominacije in nagrajevanje Mednarodne smučarske zveze (Fis) je končal pregled kandidatov za funkcijo predsednika in za 18 mest v predsedstvu oziroma svetu federacije. Nominacije kandidatov, prejete do roka 13. aprila, so bile ocenjene kot upravičene. Za mesto predsednika krovne zveze so potrdili pet kandidatov.

Za nov mandat se bo potegoval tudi zdajšnji prvi mož Johan Eliasch, 64-letni švedsko-britanski milijarder, sicer lastnik blagovne znamke Head, ki je pred štirimi leti za mesto predsednika kandidiral s podporo britanske smučarske zveze. Tokrat pa je njegova kandidatura dvignila nekaj več prahu. Čeprav je britansko-švedski državljan, njegove kandidature nista vložili ne britanska ne švedska zveza, temveč kandidira s podporo Gruzije.

Ta poteza sledi še nejasnemu postopku, s katerim je pridobil gruzijsko državljanstvo, da bi izpolnil statutarna pravila, ki zahtevajo nominacijo s strani članice zveze. Vsi predsedniški kandidati na volitvah Fisa morajo imeti veljaven potni list države, ki jih je nominirala za ta položaj.

Poleg Eliascha sta predsedniški kandidatki tudi Danka Anna Harboe Falkenberg in Britanka Victoria Gosling ter Alexander Ospelt iz Lihtenštajna in Dexter Paine iz ZDA.

Volilni kongres v Beogradu bo pomemben tudi za Slovenijo. Za člana predsedstva kandidira Tomaž Kunstelj, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije, sicer pa nekdanji veleposlanik Slovenije pri Svetem sedežu in član Malteškega viteškega reda.

