Za mesto predsednika Mednarodne smučarske zveze (Fis) se bo na volilnem kongresu 11. junija letos v Beogradu potegovalo pet kandidatov. Med njimi je tudi dosedanji prvi mož Johan Eliasch, 64-letni švedsko-britanski milijarder bo vnovič kandidiral s podporo Gruzije. Med kandidati za člana predsedstva je tudi Slovenec Tomaž Kunstelj.

Poleg Eliascha sta predsedniški kandidatki tudi Danka Anna Harboe Falkenberg in Britanka Victoria Gosling ter Alexander Ospelt iz Lihtenštajna in Dexter Paine iz ZDA.

Britansko-švedski milijarder se bo za ponovno izvolitev potegoval kot kandidat Gruzije. Britanska zveza za zimske športe je za kandidatko za predsednico Fis nominirala svojo izvršno direktorico Victoria Gosling, švedski mediji pa so v tem tednu poročali, da njihova nacionalna zveza ne bo podprla Eliascha, saj ni priljubljen med evropskimi smučarskimi funkcionarji.

Eliascha, sicer lastnika blagovne znamke Head, je pred štirimi leti za mesto predsednika kandidiral s podporo Velike Britanije.

Vsi predsedniški kandidati na volitvah Fis morajo imeti veljaven potni list države, ki jih je nominirala za ta položaj. Fis je tudi sporočila, da morajo vse članice do 20. maja poslati svoje sezname potrjenih kandidatov, ki jih bo nato pregledal mednarodni odbor Fis.

Za člane predsedstva oziroma sveta Fis bodo letos kandidirali Deidra Dionne (Kanada), Tove Moe Dyrhaug (Norveška), Dean Gosper (Avstralija), Michael Huber (Avstrija), Nevena Ignjatović (Srbija), Magdalena Kast (Argentina), Fredy Keirouz (Libanon), Zurab Kostava (Gruzija), Roman Kumpost (Češka), Tomaž Kunstelj (Slovenija), Karin Mattsson (Švedska), Tzeko Minev (Bolgarija), Ken Odashima (Japonska), Jana Palovičova (Slovaška), May Peus (Španija), Jean-Philippe Rochat (Švica), Flavio Roda (Italija), Fabien Saguez (Francija), Franz Steinle (Nemčija), Fiona Stevens (Nova Zelandija), Julija Siparenko (Ukrajinka), Patrick Toussaint Mas (Andora), Martti Uusitalo (Finska) in Zhao Wang (Kitajska).