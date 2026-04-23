Pet kandidatov za mesto predsednika Fis, kandidatura Eliascha buri duhove
Za mesto predsednika Mednarodne smučarske zveze (Fis) se bo na volilnem kongresu 11. junija letos v Beogradu potegovalo pet kandidatov. Med njimi je tudi dosedanji prvi mož Johan Eliasch, 64-letni švedsko-britanski milijarder bo vnovič kandidiral s podporo Gruzije. Med kandidati za člana predsedstva je tudi Slovenec Tomaž Kunstelj.
Poleg Eliascha sta predsedniški kandidatki tudi Danka Anna Harboe Falkenberg in Britanka Victoria Gosling ter Alexander Ospelt iz Lihtenštajna in Dexter Paine iz ZDA.
Britansko-švedski milijarder se bo za ponovno izvolitev potegoval kot kandidat Gruzije. Britanska zveza za zimske športe je za kandidatko za predsednico Fis nominirala svojo izvršno direktorico Victoria Gosling, švedski mediji pa so v tem tednu poročali, da njihova nacionalna zveza ne bo podprla Eliascha, saj ni priljubljen med evropskimi smučarskimi funkcionarji.
Eliascha, sicer lastnika blagovne znamke Head, je pred štirimi leti za mesto predsednika kandidiral s podporo Velike Britanije.
Vsi predsedniški kandidati na volitvah Fis morajo imeti veljaven potni list države, ki jih je nominirala za ta položaj. Fis je tudi sporočila, da morajo vse članice do 20. maja poslati svoje sezname potrjenih kandidatov, ki jih bo nato pregledal mednarodni odbor Fis.