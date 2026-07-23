Pertile na Ljubnem z zanimanjem o napredku načrtov za velikanko

Sredi julija se je na Ljubnem ob Savinji na obisku mudil direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile. Kot je za STA povedal predsednik organizatorjev ljubenskih tekmovanj Rajko Pintar, je bil Italijan zadovoljen s pripravami na januarsko tekmo svetovnega pokala, pozdravil je tudi napredek pri načrtih za izgradnjo nove velikanke.

Na Ljubnem je Pertile na dvodnevnem obisku pregledal pripravljenost ljubenskih organizatorjev na januarske tekme smučarskih skakalk. Po Pintarjevih besedah je bil s prikazanimi dejavnostmi zelo zadovoljen. Ljubno v karavani svetovnega pokala smučarskih skakalk velja za najbolj elitno prizorišče sezone.

Kot je še izpostavil Pintar, se je Pertile še posebej pozanimal o napredovanju načrtov za izgradnjo nove velikanke (HS-160). Župan občine Ljubno Franjo Naraločnik ga je informiral o pripravi novega občinskega prostorskega načrta, v katerega so že vnesli tudi izgradnjo nordijskega centra Savina.

Obisk direktorja svetovnega pokala so ljubenski organizatorji nadaljevali v Ljubljani, kjer je Pertileja sprejel predsednik uprave BTC, najpomembnejšega sponzorja svetovnega pokala na Ljubnem in tamkajšnjega kluba, Jože Mermal.

Sandro Pertile Foto: Aleš Fevžer

Srečanju so se pridružili tudi najvišji predstavniki Smučarske zveze Slovenije (SZS) na čelu s predsednikom Luko Steinerjem.

Dvodnevno srečanje so po Pintarjevih besedah končali z enotnimi zaključki, da je treba vse moči usmeriti v uresničitev načrtov, ki so pomembni za celotno Slovenijo.

"Pričakujemo, da bodo leta 2030 že skakali na tekmah na tej novi napravi," je februarja ob robu letošnjih tekem svetovnega pokala skakalk dejal Pintar. Podporo načrtom ljubenskih prirediteljev so izrekli tudi predstavniki slovenske zveze SZS in države.

Pri krovni mednarodni smučarski zvezi Fis so sicer že julija lani uradno podprli načrtovano izgradnjo nove skakalnice na Ljubnem ob Savinji, kar je bil prvi korak k izgradnji velike skakalnice, s katero želijo na Ljubnem zadostiti zahtevam sodobnih mednarodnih tekmovanj.

Smučarski skoki na Ljubnem imajo bogato zgodovino, saj so prve tekme tam potekale že leta 1931. Danes je znana predvsem skakalnica pod Rajhovko (HS-94), ki velja za najmanjše, a hkrati najbolj obiskano prizorišče v ženski skakalni karavani

Ljubno je od leta 2011 stalnica koledarja svetovnega pokala v ženskih skokih in je tudi najmanjše mesto, ki je kadarkoli gostilo takšno tekmovanje.

Nova skakalnica po mnenju krovne slovenske zveze SZS ne bi pomenila le infrastrukturnega napredka, temveč bi tudi dolgoročno zagotovila obstoj ženskih tekem najvišje ravni na Ljubnem ter odprla vrata za prihodnje organizacije tekem svetovnega pokala za moške.

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