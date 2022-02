Pekel za ruske športnike, ki bodo potrebovali policijsko varstvo

Dogajanje v Ukrajini negativno vpliva tudi na ruske športnike, ki so deležni številnih kritik in groženj. Ruske smučarske tekače, vključno s trikratnim olimpijskim prvakom Aleksandrom Boljšunovom, je morala pred tekmo v Lahtiju na Finskem zaščititi policija, poročajo ruski mediji.

Zaradi ruske invazije na Ukrajino, se v javnosti krepijo pozivi k prepovedi nastopanja ruskih športnikov na tekmovanjih in bojkotiranju obračunov z ruskimi tekmeci.

Tako so danes iz Poljske nogometne zveze že sporočili, da bodo bojkotirali obračun z Rusi v dodatnih kvalifikacijah za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu, predvidenem za 24. marec, težke čase pa doživljajo tudi ruski smučarski tekači, ki danes v Lahtiju na Finskem nastopajo na tekmi za svetovni pokal.

Kot poročajo ruski mediji, so bili finski organizatorji na družbenih omrežjih deležni groženj zaradi nastopa trikratnega olimpijskega prvaka Aleksandra Boljšunova in ostalih članov ruske reprezentance v smučarskem teku, zato so morali za njihovo zaščito angažirati celo policijo.

"Prejeli smo ogromno grozilnih sporočil. Njihov ton je zelo oster, trudimo se, da ravnamo v skladu z njimi," je v zvezi s tem povedal komercialni direktor Finske smučarske zveze Jari-Pekka Yuppi.

Medtem so švedski in norveški mediji že pozvali k prepovedi nastopanja ruskih športnikov v nadaljevanju sezone.

Kot poroča ruski portal sport-express.ru, je novinarja norveškega medija NRK zmotilo to, da je Boljšunov v času olimpijskih iger v Pekingu, kjer je osvojil tri zlate olimpijske medalje, prejel naziv kapetan v nacionalni ruski gardi. Gre za častni naziv, saj Boljšunov ni vojak, ampak profesionalni športnik, zaposlen v vojski.

Iivo Niskaken je izrazil podporo ruskim športnikom, ki nimajo nobene veze z rusko invazijo Ukrajine. Foto: Guliverimage

Ruski mediji še poročajo, da sta smučarska tekača, Finec Iivo Niskanen in Italijan Federico Pellegrino, izrazila podporo ruskim športnikom, ki z rusko invazijo na Ukrajino nimajo nikakršne povezave.

"Upam, da vse, kar se zdaj dogaja, ne bo vplivalo na športnike. Želim si, da se šport in politika ne bi prepletala," je jasen Finec, ki je bil zaradi spravljive izjave prav tako delež kritik s strani spolitiziranih navijačev.

Z Norveške so medtem že sporočili, da so ruski športniki na naslednjih dveh postajah svetovnega pokala v Drammenu in Oslu (3. 5. in 6. marca) še vedno dobrodošli.

"Norveška športna konfederacija bi si morala prizadevati, da bi vsem ljudem dali možnost, da se ukvarjajo s športom v skladu s svojimi željami in potrebami, brez nerazumne in nesorazmerne diskriminacije. Delovanje norveške smučarske zveze temelji na istih načelih," so v sporočilu za javnost zapisali v norveški smučarski zvezi. Ob tem pa v izjavi poudarili, da športne oblasti nimajo vpliva na vizumsko politiko, kar bi lahko vplivalo na nastope ruske ekipe v naslednjih fazah svetovnega pokala.

