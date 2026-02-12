Čeprav večina zimskih športnikov s svojimi športnimi uspehi ne ustvarja bogastva, pa je na letošnjih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini tudi nekaj takih, ki se lahko pohvalijo z visokimi prihodki, s tem, da je paradoks, da večino zaslužijo izven tekmovališč.

Manekenka in študentka prestižne univerze na olimpijskih smučeh

Po podatkih revije Forbes je najbolje plačana športnica letošnjih zimskih olimpijskih iger 22-letna Eileen Gu. Američanka, ki na mednarodnih tekmovanjih zastopa domovino njene matere Kitajsko, naj bi v zadnjem letu zaslužila približno 23 milijonov dolarjev. Sliši se dobro, a je zanimivo, da je od tega le okoli 100 tisoč dolarjev zaslužila s športnimi rezultati, medtem ko glavnina prihodka izhaja iz oglaševalskih pogodb.

Eileen Gu Foto: Guliverimage

Decembra je za zmago na tekmi v snežnem žlebu (halfpipe) v novem smučarskem formatu tekmovanja Snow League prejela 55 tisoč dolarjev, medtem ko zmaga v svetovnem pokalu prinese približno 20 tisoč dolarjev.

Večina njenega bogastva izvira iz sponzorskih pogodb in oglaševalskih kampanj. Med njenimi partnerji so številne velike kitajske blagovne znamke, kot so Anta, Bosideng, Mengniu Dairy in Luckin Coffee. Eileen je tudi dobro plačana manekenka, nadpovprečna pa je tudi na akademskem področju, saj je študentka prestižne univerze Stanford.

Na letošnjih olimpijskih igrah je že osvojila srebro v disciplini slopstyle, branila pa bo še zlati kolajni v disciplinah big air in halfpipe.

Auston Matthews edini NHL, ki je v eni sezoni presegel 20 milijonov dolarjev

Drugi najbolje plačani športnik letošnjih iger je hokejist Auston Matthews, zvezdnik reprezentance ZDA in igralec kluba Toronto Maple Leafs. Na sezono zasluži okoli 20 milijonov dolarjev, večinoma kot član elitne lige NHL.

Matthews je edini igralec v 15-letni zgodovini Forbesove lestvice zaslužkov v ligi NHL, ki je v eni sezoni presegel 20 milijonov dolarjev. Velja za enega najbolj tržno zanimivih hokejistov na svetu. Poleg štiriletne pogodbe v vrednosti 53 milijonov dolarjev na leto zbere še približno pet milijonov dolarjev s sponzorskimi pogodbami. Med njegovimi partnerji so Nike, Prime športne pijače, Uber Eats, najnovejši dodatek pa je Mito Red Light.

Reprezentanca ZDA ima tudi najbolje plačano igralko ženskega hokejskega turnirja – Hilary Knight, ki v profesionalni ženski hokejski ligi nastopa za Seattle Torrent. Po ocenah Forbesa je 36-letna napadalka z devetimi sponzorskimi partnerstvi, med njimi so Chipotle, Hershey’s in Red Bull, letos zaslužila skoraj milijon dolarjev.

Lindsey Vonn po zaslužku prehiteva tudi Shiffrin

Na seznamu najbogatejših zimskih olimpijcev visoko kotira tudi legendarna smučarka Lindsey Vonn, ki z različnimi projekti in sponzorstvi ustvari približno osem milijonov dolarjev letno. Vonn, ki je na žalost klavrno zaključila svoj poskus lova na olimpijsko zlato in je trenutno v bolnišnici v Trevisu, sodeluje z več kot ducatom blagovnih znamk, med drugim z Delta Air Lines, Land Roverjem in Rolexom, in po zaslužkih trenutno prehiteva reprezentančno kolegico Mikaelo Shiffrin.

Bog štirikratnih skokov navdušil tudi Đokovića

Med najbolje plačanimi olimpijci sta še 25-letna ameriška deskarka Chloe Kim (3,7 milijona evrov), ki sponzorsko sodeluje z blagovnimi znamkami, kot so Breitling, Monster Energy in Nike, in umetnostni drsalec Ilia Malinin.

21-letni Američan je znan po vzdevku "Quad God", bog štirikratnih skokov, in je trenutno edini drsalec, ki v svojem prostem programu izvaja salto nazaj s pristankom na eni nogi. Na ekipni tekmi je s to atraktivno prvino navdušil tudi srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića.

Malinin je sin nekdanjih olimpijcev iz Uzbekistana (nastopila sta na zimskih igrah 1998 in 2002), in prvi drsalec v zgodovini s sedmimi štirikratnimi skoki v enem programu. Še več, edini je, ki je uspešno izvedel tudi štirikratni aksel, najtežji skok v umetnostnem drsanju.

Malinin svojo zgodbo gradi sistematično, pišejo pri Forbesu. Po zlati medalji na svetovnem prvenstvu leta 2024 je začel pospešeno širiti svoj sponzorski portfelj. Med njegovimi partnerji so zdaj globalne blagovne znamke, kot so Coca-Cola, Samsung in Honda. Vrhunska predstava na olimpijskem odru bo njegovemu zaslužku najbrž dala še dodaten zalet.

Športnik Panoga Zaslužek (evri) Eileen Gu Smučanje prostega sloga ≈ 21.160.000 EUR Auston Matthews Hokej na ledu ≈ 18.400.000 EUR Lindsey Vonn Alpsko smučanje ≈ 7.360.000 EUR Chloe Kim Deskanje na snegu ≈ 3.680.000 EUR Ilia Malinin Umetnostno drsanje ≈ 644.000 EUR

Med teniškimi milijonarkami edina "zimska" izjema

Zanimivo je, da je bila prej omenjena Eileen Gu po podatkih britanskega tabloida The Sun četrta najbolje plačana športnica leta 2025 – in edina med najboljšimi petimi, ki ne prihaja iz sveta tenisa. Na vrhu lestvice je Američanka Coco Gauff (33 milijonov dolarjev), sledita prva igralka sveta Arina Sabalenka (30 milijonov) in Poljakinja Iga Swiatek (25,1 milijona), na petem mestu je še ena teniška igralka, olimpijska prvakinja Zheng Qinwen, ki ni le športna zvezdnica, ampak tudi simbol novega vala kitajskega tenisa.

Preberite še: