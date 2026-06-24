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Avtor:
STA

Sreda,
24. 6. 2026,
10.40

Osveženo pred

25 minut

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smučanje prostega sloga Smučarska zveza Slovenije

Sreda, 24. 6. 2026, 10.40

25 minut

Panoga smučanja prostega sloga v novi sezoni z dvema tekmovalcema med elito

Avtor:
STA

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Daniel Šmid | Daniel Šmid bo v sezoni 2026 reprezentant v smučarskem krosu. | Foto Filip Barbalić

Daniel Šmid bo v sezoni 2026 reprezentant v smučarskem krosu.

Foto: Filip Barbalić

Panoga smučanja prostega sloga bo imela v novi tekmovalni sezoni 2026/27 dva tekmovalca, ki imata status A reprezentanta. Daniel Šmid (ASK Kanin), ki skuša postati naslednik mariborske strele Filipa Flisarja, bo nastopal v smučarskem krosu, Tin Jakob Vidovič (SD 1080) pa v disciplini smučarskega prostega sloga skoki na skakalnici big air.

Predsednik in vodja panoge, ki deluje v okviru Smučarske zveze Slovenije, ostaja Roman Vidovič, za podpredsednika pa so člani društev imenovali Aleša Špana.

Veliko bolj številčna kot A je ekipa B, veseli pa tudi, da je vse več zanimanja tudi med mladimi, so ob tem v današnji izjavi za javnost izrazili zadovoljstvo predstavniki panoge.

smučanje prostega sloga Smučarska zveza Slovenije
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