Prvih sedem v 24 stotinkah, znova tudi Grk, Kranjec odstopil

Daniel Yule vodi v prvem teku, kjer so razlike znova zelo majhne.

Daniel Yule vodi v prvem teku, kjer so razlike znova zelo majhne. Foto: Guliver Image

Slalom je najbolj nepredvidljiva in najbolj izenačena disciplina zime, pravzaprav že zadnjih nekaj sezon. Na prvih osmih tekmah smo dobili pet različnih zmagovalcev. In tudi na pobočjih smučarskega središča Palisades Tahoe (nekoč Squaw Valley, kjer so bile olimpijske igre leta 1960) nad jezerom Tahoe je bilo tako.

Po prvi vožnji je vodil Francoz Clement Noel, ki je to sezono šele osmi v slalomskem seštevku. Ko je januarja zmagal v Schladmingu, je bila to njegova prva slalomska zmaga po več kot letu dni. A v Kaliforniji je bila po prvem teku zmaga še daleč od njegove, saj so bile razlike zelo majhne. Švicar Daniel Yule je na drugem mestu zaostajal sedem stotink, svetovni prvak Norvežan Henrik Kristoffersen pa na sedmem 24 stotink.

AJ Ginnis Foto: Guliver Image Med najboljšimi je bil znova ameriški Grk AJ Ginnis, ki je na svetovnem prvenstvu navdušil z drugim mestom. Prvič je nastopil v prvi jakostni skupini in bil po prvi vožnji na četrtem mestu. Z 19 stotinkami zaostanka je bila zanj dosegljiva tudi prva zmaga v karieri. Enak čas je pozneje s številko 19 dosegel Timon Haugen. Norvežan je pred tremi leti sicer že bil enkrat na stopničkah (drugi v Chamonixu), to zimo pa tako dobre vožnje še ni odpeljal.

Žan Kranjec je nastopil na svojem komaj drugem slalomu te sezone. Na štartu prve vožnje je imel številko 31. Tako kot na svetovnem prvenstvu v Courchevelu je odstopil. "Amerika ni bila, kar smo pričakovali. Zdaj nas čaka dvodnevna pot domov. Načrt imamo: trening v Podkorenu v petek in soboto na tekmovalni progi, potem jo bodo zaprli," je bil po tekmi kratek Žanov trener Klemen Bergant. Kranjca namreč zdaj čakata domača veleslaloma v Kranjski Gori (11. in 12. marec).