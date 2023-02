Padci ustavili nordijske kombinatorce, začetek prestavljen

Skoki na mešani ekipni tekmi za nordijsko kombinacijo na svetovnem prvenstvu v Planici so prestavljeni na 12.30 uro, so sporočili organizatorji. V poskusni in nedokončani prvi seriji se je pripetilo nekaj padcev, zato naj bi se tekmovanje začelo po dodatnem utrjevanju doskočišča, saj je ponoči zapadlo veliko snega.

Iz slovenske ekipe sta dokaj uspešno nastopila Silva Verbič in Matic Garbajs, slednji pa je padel v poskusni seriji.

"Razmere za pristajanje so zelo zahtevne, že dolgo nisem skakal v takih razmerah. Priletiš z veliko hitrostjo in potem te dobesedno zaustavi, po pristanku si zelo počasen. To sem izkusil v poskusni seriji, ko sem tudi padel. Najbolj ranjen je bil moj ponos, sicer pa sem povsem v redu. V prvi seriji sem bolj varno pristal in sem bolj zadovoljen tudi z nastopom, kot sem bil na posamični tekmi dan prej," je pojasnil Garbajs.

Matic Garbajs je padel v poskusni seriji skokov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tik pred prekinitvijo in nato prestavitvijo tekme sta v prvi seriji padla Aaron Kostner in Japonec Akito Watabe. Slednji ima 19 posamičnih zmag v svetovnem pokalu, leta 2018 je zmagal v skupnem seštevku pokala. Ima tudi po dve srebrni in bronasti medalji, ena od petih njegovih medalj na SP je bila zlata, leta 2009 je v Liberecu zmagal na ekipni tekmi.

