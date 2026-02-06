V živo: Mariah s pesmijo Volare začarala otvoritev, začeli so se mimohodi športnikov

Odštevanja je konec. Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 se začenjajo s slavnostnim odprtjem na milanskem stadionu San Siro. Glavni del dogajanja bodo mimohodi športnikov na več lokacijah. Eden vrhuncev umetniško-kulturnega programa je bil nastop Mariah Carey. Italijansko himno je zapela Laura Pausini. Olimpijski ogenj bosta prižgala Alberto Tomba in Deborah Compagnoni. Najbolj posebne trenutke objavljamo s fotografijami v tem članku, seveda najtežje čakamo Niko Prevc in Domna Prevca s slovensko zastavo.

Začel se je mimohod športnikov, ki bodo zastopali svoje države:

Poglejte nekaj utrinkov umetniško-kulturnega programa otvoritve iger:

San Siro uro pred začetkom otvoritve. Foto: Guliverimage Slovesnosti ob začetku in koncu iger so za prireditelje vselej priložnost, da se izkažejo in pokažejo kaj novega ali takega, s čimer želijo navdušiti ves svet. Prireditev na stadionu San Siro in v Cortini nista bili izjema. Na otvoritvi je zapela tudi petkratna prejemnica grammyja Mariah Carey, domačinka Laura Pausini je zapela italijansko himno. Napovedani so tudi tenorist Andrea Bocelli, pianist Lang Lang in igralka Sabrina Impacciatore. Na slovesnosti, za katero so vadili kar 700 ur, je sodelovalo več kot 1.300 ljudi, vključili so tudi številne prostovoljce, ki so del velike skupine prostovoljcev na teh igrah.

Nekaj posebnega je bila razpršenost uvodne slovesnosti. Ker igre potekajo na različnih lokacijah na severu Italije. Na vseh drugih prizoriščih so istočasno potekale manjše satelitske slovesnosti. Cilj tega je, da je olimpijski duh segel tudi v zaodrje in da so lahko sodelovali vsi športniki in udeleženci iger. Prihod športnikov na stadion in mimohod, kjer imajo posebno vlogo zastavonoše (v slovenski ekipi bo ta čast pripadla Niki Prevc in Domnu Prevcu), je zato drugačen, saj so "satelitski mimohodi" še v Predazzu, Livignu in Cortini d'Ampezzo.

Maskoti pred začetkom otvoritve. Foto: Guliverimage Obenem bodo prvič nekoliko prekršili tradicijo pri prižigu olimpijskega ognja, ki je zmeraj eden od vrhuncev odprtja iger. Tokrat bodo ogenj, ki so ga na tradicionalen način prižgali v antični Olimpiji, uporabili dvakrat. Zagorel bo na obeh lokacijah, v Milanu in Cortini; v lombardijski prestolnici bo med igrami gorel ob slavoloku miru (Arco della Pace), v Cortini pa na trgu Dibona. V vlogi prižigalcev bosta nekdanja italijanska vrhunska alpska smučarja Alberto Tomba in Deborah Compagnoni. Oba ognja naj bi zagorela istočasno, saj želijo prireditelji tudi na ta način poudariti povezanost obeh prizorišč.

Papež znova pozval k olimpijskemu premirju

Papež Leon XIV. je znova pozval k olimpijskemu premirju. V pismu o pomenu športa je vse narode spodbudil, naj ponovno odkrijejo in spoštujejo olimpijsko premirje kot instrument upanja. Izpostavil je tudi vrednote poštenega športnega tekmovanja, poročajo tuje tiskovne agencije. "Ob bližajočih se zimskih olimpijskih in paraolimpijskih igrah iz vsega srca spodbujam vse narode, naj ponovno odkrijejo in spoštujejo ta instrument upanja, ki je olimpijsko premirje, simbol in obljuba sprave v svetu," je napisal v pismu, v katerem je razmišljal tudi o tem, kako šport spodbuja bratstvo med ljudmi.