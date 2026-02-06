Na otvoritvi bosta pela tudi Mariah Carey in Andrea Bocelli

Odštevanja je skoraj že konec, športnike in ljubitelje športa do uradnega začetka zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 loči le še nekaj ur. Večji del programa odprtja na milanskem stadionu San Siro je znan, del dogajanja so še mimohodi športnikov, ki bodo na več lokacijah, obetalo pa naj bi se tudi presenečenje za vse. Med drugimi bosta nastopila Mariah Carey in Andrea Bocelli, olimpijski ogenj pa bosta prižgala Alberto Tomba in Deborah Compagnoni. Najbolj posebne trenutke bomo v tem članku objavili v galeriji, seveda tudi Niko Prevc in Domna Prevca s slovensko zastavo.

Poskrbljeno je za dodatno varnost. Foto: Reuters Slovesnosti ob začetku in koncu iger so za prireditelje zmeraj priložnost, da se izkažejo in pokažejo kaj novega ali takega, s čimer želijo navdušiti ves svet. Prireditev na stadionu San Siro naj ne bi bila izjema. Znano je, da bodo na njej nastopili petkratna prejemnica grammyja Mariah Carey, dobitnica zlatega globusa Laura Pausini, tenorist Andrea Bocelli, pianist Lang Lang in igralka Sabrina Impacciatore. Gledalci računajo tudi na kakšno skrito presenečenje. Na slovesnosti bo sicer sodelovalo več kot 1.300 ljudi, vključili bodo tudi številne prostovoljce, ki so del velike skupine prostovoljcev na igrah.

Nekaj posebnega bo razpršenost uvodne slovesnosti. Ker bodo igre potekale na različnih lokacijah na zelo velikem območju severne Italije, bodo tudi na odprtju pozorni do tistih na bolj oddaljenih lokacijah. Na vseh drugih prizoriščih iger bodo namreč istočasno potekale manjše satelitske slovesnosti. Cilj tega je, kot so pojasnili prireditelji, poskrbeti, da bo olimpijski duh segel tudi v zaodrje in dosegel javnost, ter da bodo lahko sodelovali vsi športniki in udeleženci iger ter čim več ljubiteljev športa.

Prihod športnikov na stadion in mimohod, kjer imajo posebno vlogo zastavonoše (v slovenski ekipi bo ta čast pripadla Niki Prevc in Domnu Prevcu), bo tako malo drugačen, saj bodo "satelitski mimohodi" še v Predazzu, Livignu in Cortini d'Ampezzo.

Obenem bodo prvič nekoliko prekršili tradicijo pri prižigu olimpijskega ognja, ki je zmeraj eden od vrhuncev odprtja iger. Tokrat bodo ogenj, ki so ga na tradicionalen način prižgali v antični Olimpiji, uporabili dvakrat. Zagorel bo na obeh lokacijah, v Milanu in Cortini; v lombardijski prestolnici bo med igrami gorel ob slavoloku miru (Arco della Pace), v Cortini pa na trgu Dibona. Italijanski mediji so poročali, da bosta v vlogi prižigalcev nekdanja vrhunska alpska smučarja Alberto Tomba in Deborah Compagnoni. Oba ognja naj bi zagorela istočasno, saj želijo prireditelji tudi na ta način poudariti povezanost obeh prizorišč.

Papež znova pozval k olimpijskemu premirju

Papež Leon XIV. je znova pozval k olimpijskemu premirju. V pismu o pomenu športa je vse narode spodbudil, naj ponovno odkrijejo in spoštujejo olimpijsko premirje kot instrument upanja. Izpostavil je tudi vrednote poštenega športnega tekmovanja, poročajo tuje tiskovne agencije. "Ob bližajočih se zimskih olimpijskih in paraolimpijskih igrah iz vsega srca spodbujam vse narode, naj ponovno odkrijejo in spoštujejo ta instrument upanja, ki je olimpijsko premirje, simbol in obljuba sprave v svetu," je napisal v pismu, v katerem je razmišljal tudi o tem, kako šport spodbuja bratstvo med ljudmi.