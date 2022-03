Sedmerica Slovencev po vstopnico za tekmo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oslo, smučarski skoki, turneja Raw Air, kvalifikacije in posamična tekma (m)

Ob 15.30 se bo s kvalifikacijami v Oslu nadaljevala moška norveška turneja Raw Air, ob 17. uri pa bo sledila posamična tekma. Slovenski trener Robert Hrgota bo računal na sedem tekmovalcev, tudi na Domna Prevca, ki se po seriji tekem v celinskem pokalu vrača na najvišjo tekmovalno raven. Timi Zajc in Lovro Kos sta na Holmenkollnu v petek v družbi Urše Bogataj in Nike Križnar slavila na tekmi mešanih ekip.

Skakalna karavana je zbrana na drugi postaji norveške turneje, v seštevku katere vodi Stefan Kraft (419,7 točke), drugi je s 16,4 točke zaostanka Rjoju Kobajaši, tretji Karl Geiger zaostaja 19,8 točke, četrti Halvor Egner Granerud pa 22,7 točke. Najvišje uvrščeni Slovenc je Cene Prevc na 6. mestu, za Kraftom zaostaja 28,2 točke.

V današnjih kvalifikacijah naj bi se ob 15.30 za vstopnico za tekmo borilo 68 skakalcev. Med njimi je sedem Slovencev. Kot prvi od teh bo nastopil Domen Prevc (številka 20), ki se je po celinskem pokalu pridružil svetovnemu pokalu. Sledili mu bodo Anže Semenič (22), Žiga Jelar (38), Lovro Kos (54), Timi Zajc (56), Cene Prevc (60) in Anže Lanišek (62).

V nedeljo bo v Oslu še zadnja tekma norveške turneje, nato pa skakalce čaka svetovno prvenstvo v poletih.

Oslo, kvalifikacije



Brought to you by

Preberite še: