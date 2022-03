Nika Križnar po prvem mestu v prologu še zvišala prednost na turneji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oslo, smučarski skoki, turneja Raw Air, prolog in posamična tekma (ž)

V Oslu se nadaljuje program norveške turneje Raw Air. Smučarske skakalke so že opravile s prologom, v katerem je bila najboljša Nika Križnar, ob 13. uri sledi posamična tekma. V seštevku turneje vodi Križnarjeva, Urša Bogataj je tretja. Obe sta bili v Lillehammerju dvakrat na stopničkah, na drugem in tretjem mestu. Bomo danes videli slovensko zmago? Tako Križnarjeva kot Bogatajeva sta bili v petek na Holmenkollnu del zmagovite slovenske mešane ekipe, ki je za več kot 75 točk prehitela najbližje zasledovalce Avstrijce. Tekma ni štela v seštevek turneje.

Čas je za tretjo posamično tekmo norveške turneje Raw Air. Tokrat bodo smučarske skakalke tekmovale v Oslu. Tam so včeraj opravili preizkušnjo mešanih ekip. Zanesljivo je slavila slovenska, Urša Bogataj, Nika Križnar, Timi Zajc in Lovro Kos so za več kot 75 točk prehiteli najbližje zasledovalce Avstrijce. Danes bodo vsi tekmovali na posamični tekmi.

Križnarjeva še povečala prednost, Kramerjeva pred Bogatajevo

Skakalke so že opravile s prologom, ob 13. uri pa sledi individualna preizkušnja. Najbolje se je odrezala Nika Križnar (116,1 točke), skočila je 125,5 metra in za 5,6 točke ugnala drugo Marito Kramer, ki je bila s 128,5 metra najdaljša. Tretje mesto je pripadlo Japonki Juki Ito. Urša Bogataj (119; 98,6) je bila 6., Jerneja Brecl (118,5; 89,1) 8., Špela Rogelj (108; 74,1) 15., Katra Komar (96; 54,8) 27. in Maja Vtič (88; 38,9) 32.

V seštevku turneje je vodilna Križnarjeva (970) še zvišala prednost pred zasledovalkami. Pred drugo Kramerjevo ima 36,6 točke prednosti, na tretje mesto je po prologu zdrsnila Bogatajeva, ki zaostaja 37,3 točke, četrta je Sara Takanaši z 41,6 točke zaostanka.

Prva slovenska zmaga na letošnji turneji?

Kot prva od slovenske šesterice bo na tekmi skočila Katra Komar (številka sedem), sledile bodo Maja Vtič (12), Jerneja Brecl (21), Špela Rogelj (28), Urša Bogataj (37) in Nika Križnar (38).

Na prvi tekmi v Lillehammerju je zmagala Takanašijeva, na drugi pa Kramerjeva. Slovenki sta končali na drugem in tretjem mestu, nedaleč za zmagovalkama. Bosta danes skočili na vrh zmagovalnega odra?

V nedeljo sledi še zadnji del norveške turneje, najprej prolog, nato še ena posamična tekma.

Oslo, prolog, ženske



