Na zimskih olimpijskih igrah smo lahko v nedeljo videli šokanten prizor. Elias Lajunen, 18-letni finski smučar prostega sloga, je med kvalifikacijami v disciplini big air grdo padel in ob pristanku negibno obležal.

Elias Lajunen je kmalu po padcu prišel k zavesti. Foto: Guliverimage

Ob padcu nesrečnega Finca je stadion obnemel, saj je bil prizor videti vse prej kot prijeten. Lajunen namreč ni zmogel dokončati svojega skoka, posledica tega pa je bil trd padec. Nekaj trenutkov je ležal negiben, hitro so do njega pritekli zdravniki.

K sreči so bile prve informacije spodbudne. Mladi Finec je bil kmalu po padcu pri zavesti. Sedel je sam in navijačem celo pokazal dvignjen palec, kar je bilo za marsikoga veliko olajšanje. Podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju za zdaj še niso znane. Seveda Finec svojega kvalifikacijskega nastopa ni nadaljeval, s tem pa se je tudi končal njegov olimpijski nastop.

Foto: Guliverimage

Letos je začel kazati spodbudne rezultate, a pomembno je ...

Lajunen je star šele 18 let in je v tej sezoni že začel kazati dobre rezultate. Na svetovnem prvenstvu leta 2025 je bil v slopestylu 31., v big airu pa je zasedel 32. mesto. Na teh igrah je že nastopil v kvalifikacijah discpline slopestyle, a se ni prebil v finale. Tokrat pa je očitno v disciplini big air želel preveč, a ob vsem tem je pomembno, da ni utrpel hujših poškodb.

Preberite še: