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Avtorji:
A. T. K., STA

Sreda,
24. 6. 2026,
8.41

Osveženo pred

59 minut

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Natisni članek
Bode Miller aretacija

Sreda, 24. 6. 2026, 8.41

59 minut

Težave za olimpijskega prvaka Bodeja Millerja: aretiran zaradi posedovanja drog

Avtorji:
A. T. K., STA

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Bode Miller | Foto Sportida

Foto: Sportida

Olimpijski prvak Bode Miller še naprej zanika obtožbe zaradi posedovanja drog. Nekdanjega smučarja iz ZDA so v začetku tega meseca aretirali zaradi posedovanja halucinogenih gob, a se je 48-letnik izrekel za nedolžnega po dveh obtožbah posedovanja drog. Svoje argumente je zapisal tudi na Instagramu.

Policija je Bodeja Millerja ustavila na avtocesti v zvezni državi Idaho, je Miller zapisal na Instagramu. "Moj prijatelj, ki je bil z mano, je imel pri sebi majhno količino konoplje in pipo za konopljo, česar nisem vedel," je dodal. "S policistom sva v celoti sodelovala. Upam, da bo obtožba zaradi prekrška opuščena, ko bodo dejstva pregledana."

Bode Milller trava | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Sodni zapisi ne vsebujejo podrobnosti o okoliščinah Millerjeve aretacije. V izjavi glede suma je namestnik šerifa zapisal, da je pri Millerju našel belo vrečko s 4,1 grama halucinogenih gob iz prodajalne konoplje. Po poročanju ABC News so ga izpustili proti plačilu varščine v višini pet tisoč dolarjev, kar je približno 4400 evrov.

V Idahu prepoved, v Koloradu in Oregonu legalizacija 

Idaho ima stroge zakone o drogah, vendar pa so v zveznih državah Kolorado in Oregon uporabo omenjenih gob legalizirali v terapevtske namene.

Miller je v času aktivne kariere veljal za enega najdrznejših alpskih smučarjev. S tveganim in drznim slogom smučanja je osvojil šest olimpijskih medalj, vključno z zlatom v superkombinaciji na igrah v Vancouvru leta 2010.

Osvojil je tudi 33 zmag v svetovnem pokalu in štiri zlate medalje na svetovnem prvenstvu. Njegova zadnja večja tekma je bila na svetovnem prvenstvu leta 2015 v Koloradu, kjer ga je ustavil hud padec v superveleslalomu.

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