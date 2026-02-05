Olimpijske igre v Milanu in Cortini: naj govorijo številke!

Zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini, ki bodo od 6. do 22. februarja, v nekaj izbranih številkah.

0 – Še nič nastopov na zimskih olimpijskih igrah nimata doslej glavna slovenska aduta za zlato kolajno v Italiji, smučarska skakalca Nika in Domen Prevc.

1 – Turno smučanje je edini nov šport, ki so ga dodali na program zimskih olimpijskih iger.

2 – Maskoti sta hermelina Milo in Tina; njuni imeni izhajata iz mest gostiteljev Milana in Cortine d'Ampezzo.

4 – Štiri olimpijske kolajne imata na ZOI doslej alpska smučarka Tina Maze in smučarski skakalec Peter Prevc. Maze ima dve zlati in dve srebrni, Prevc pa zlato, dve srebrni in eno bronasto.

Foto: Reuters

4 – V zdajšnji olimpijski reprezentanci imajo po štiri olimpijske nastope od Vancouvra 2010 preko Sočija 2014 in Pjongčanga 2018 do Pekinga 2022 deskarji Gloria Kotnik, Žan Košir in Rok Marguč ter biatlonec Jakov Fak. Pri Faku je posebnost, da je leta 2010 nastopil še pod hrvaško zastavo.

5 – Pet olimpijskih nastopov imata doslej slovenska rekorderja biatlonec Sašo Grajf in smučarski tekač Janez Ožbolt.

6 – Šest Slovencev je na ZOI osvojilo več kot eno odličje, poleg Maze, Križnar in Prevca še smučarska skakalka Nika Vodan (prej Križnar), deskar Žan Košir in smučarski skakalec Matjaž Debelak.

6 – Šest je tudi glavnih prizorišč ZOI: Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Milano, Livigno in Val di Fiemme (Predazzo, Tesero).

8 – Toliko kolajn so slovenski športniki osvojili leta 2014 v Sočiju na najuspešnejših olimpijskih igrah (zimskih ali poletnih) za Slovenijo doslej po skupnem številu medalj; dve zlati, dve srebrni in štiri bronaste.

8 – Norvežani Marit Bjoergen, Bjoern Daehlie (oba tek na smučeh) in Ole Einar Bjoerndalen (biatlon) so najuspešnejši zimski olimpijski športniki v zgodovini, vsak je osvojil po osem zlatih kolajn.

19 – Toliko sta stari najmlajši slovenski udeleženki prihajajočih ZOI, smučarska skakalka Maja Kovačič in biatlonka Manca Caserman.

Maja Kovačič (na fotografiji) in Manca Caserman sta z 19 leti najmlajši slovenski udeleženki letošnjih iger. Foto: Nebojša Tejić/STA

20 – Prvič po 20 letih od Torina 2006 olimpijske igre potekajo v alpski regiji in s tem v tradicionalni zimskošportni regiji.

25 – Zimske olimpijske igre so na sporedu že 25. (XXV.), tretjič pa jih gosti Italija.

25/2.900 – Cene vstopnic za olimpijske dogodke se začnejo pri 25 evrih (tek na smučeh v nordijski kombinaciji). Najdražje so vstopnice za uvodno slovesnost v Milanu (do 2.026 evrov) in sklepno slovesnost v Veroni (do 2.900 evrov). Na črnem trgu se vstopnice ponujajo za do devet tisoč evrov.

36 – Toliko let ima najstarejša slovenska olimpijka na prihajajočih ZOI, deskarka Gloria Kotnik, ki brani bronasto kolajno.

37 – Toliko športnikov šteje slovenska olimpijska reprezentanca, ki je četrta najmanjša po osamosvojitvi.

41 – Toliko let ima najstarejši slovenski zimski olimpijec na ZOI 2026, deskar Žan Košir.

47 – Na glasovanju Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) o gostitelju zimskih iger 2026 junija 2019 je 47 članov Moka glasovalo za Milano/Cortino, Stockholm pa je prejel 34 glasov.

Avstrijski smučar Toni Sailer je na ZOI 1956 v Cortini osvojil tri zlate medalje: v slalomu, veleslalomu in smuku. Foto: Getty Images

70 – Sedem desetletij je minilo od "zlate mrzlice" Tonija Sailerja. Legendarni avstrijski smučar je na ZOI 1956 v Cortini osvojil tri zlate medalje: v slalomu, veleslalomu in smuku.

92 – Na ZOI bodo nastopili zimski športniki iz 92 držav. Poleg teh so tu še posamični nevtralni športniki iz Rusije in Belorusije.

116 – Na voljo je rekordnih 116 kompletov medalj (54 za moške, 50 za ženske in 12 mešanih). To je sedem več kot pred štirimi leti v Pekingu.

130 – Podjetje Omega potrebuje 130 ton opreme; podjetje je že 32. uradni časomerilec olimpijskih iger. Položilo je več kot sto kilometrov kablov in optičnih vlaken, med drugim je namestilo 65 športno specifičnih in 20 javnih semaforjev.

190 – 190 kilometrov je zračna razdalja med Cortino d'Ampezzo in Ljubljano. Po igrah v Cortini leta 1956 gre za Sloveniji najbližje zimske olimpijske igre vseh časov.

Olimpijsko vas v Cortini sestavlja 377 mobilnih hišic. Foto: Reuters

377 – Olimpijska vas v Cortini lahko sprejme 1.400 ljudi. Njenih 377 mobilnih hišic ponuja edinstven čar.

400 – Glavni prizorišči, Milano in Cortina, sta med seboj oddaljeni 400 kilometrov. Zaradi različnih lokacij tekmovanj bodo to najbolj razpršene zimske igre v zgodovini.

506 – Po navedbah organizatorjev toliko gramov tehta zlata medalja, od tega ima šest gramov zlata. Srebrna tehta 500 gramov, bronasta pa 420 gramov. Vse imajo premer osem centimetrov in so debele en centimeter.

2.030 – Naslednje zimske olimpijske igre bodo čez štiri leta v francoskih Alpah.

2.900 – Toliko je okvirno skupno število sodelujočih športnic in športnikov.

3.000 – Toliko je število načrtovanih dopinških vzorcev med obdobjem olimpijskih iger.

Med igrami naj bi odvzeli 3.000 dopinških vzorcev. Foto: Guliverimage

6.000 – Toliko je število varnostnikov na prizoriščih.

12.000 – Olimpijski ogenj je prepotoval 12.000 kilometrov skozi Italijo; štafeta z baklo je trajala 60 dni in se ustavila v več kot 300 občinah.

18.000 – Na igrah bo sodelovalo 18.000 prostovoljcev iz 94 držav. 51 odstotkov je žensk. 48 odstotkov žensk in moških je mlajših od 35 let. Prijavljenih je bilo 130.000 prostovoljcev iz več kot 170 držav.

75.000 – Milanski stadion Giuseppe Meazza (San Siro) ima kapaciteto za 75.000 gledalcev za uvodno slovesnost iger. Gre za domači stadion milanskih nogometnih klubov Inter in Milan.

