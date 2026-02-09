Velike težave na olimpijskih igrah: organizatorji sprožili preiskavo

Organizatorji zimskih olimpijskih iger v Italiji se soočajo z vse večjo težavo. Športniki in športnice se pritožujejo nad medaljami, ki so si jih priborili na snegu in ledu. Te se lomijo in krušijo, organizatorji pa so zato že sprožili preiskavo.

Nika Prevc je Sloveniji preteklo soboto prinesla prvo in za zdaj edino odličje na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Slovenska šampionka je na srednji skakalnici skočila do drugega mesta in si okrog vratu obesila srebrno medaljo, v nadaljevanju spektakla v Italiji pa brez dvoma cilja še na zlato.

Najboljša skakalka te zime se za zdaj ni pritoževala nad slabo izdelavo prestižnega kosa žlahtne kovine, je pa to že storilo kar nekaj drugih dobitnikov medalj. Te naj bi se (ne glede na lesk) lomile in krušile praktično takoj po koncu podelitev.

Breezy Johnson, zmagovalka smuka, se je tako po podelitvi pred novinarji pojavila brez medalje, nato pa je pojasnila, da se je med njenim slavjem preprosto prelomila na dva dela. Enaka usoda je doletela medaljo švedske tekačice Ebbo Andersson, ki je v skiatlonu osvojila srebro, o polomljenem odličju je potarnal tudi nemški biatlonec Justus Strelow, ki se je veselil brona v mešani ekipni tekmi.

Da je z olimpijskimi medaljami nekaj dejansko narobe, so v ponedeljek priznali tudi organizatorji iger. "Seznanjeni smo s situacijo, videli smo fotografije in raziskujemo, da bi stvari prišli do dna. Pozorno spremljamo, kaj se dogaja z medaljami, želimo si, da bi v tem pogledu vse delovalo brezhibno, ker se zavedamo, kako pomembno je to za športnike," je na novinarski konferenci razložil Andrea Francisi, predstavnik italijanskih organizatorjev, in potrdil, da so že sprožili preiskavo.