Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
12.37

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Ester Ledecka Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre deskanje

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 12.37

1 ura, 21 minut

Olimpijska usoda deskarskega paralelnega veleslaloma negotova

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Ester Ledecka | Prva zvezdnica alpskega deskanja je zelo kritična do ideje o ukinitve alpskega deskanja kot olimpijske discipline. | Foto Reuters

Prva zvezdnica alpskega deskanja je zelo kritična do ideje o ukinitve alpskega deskanja kot olimpijske discipline.

Foto: Reuters

Deskarji in navijači se bojijo, da je bil nedeljski paralelni veleslalom v Livignu zadnji na olimpijskih igrah. Mednarodni olimpijski komite (Mok) o olimpijski usodi discipline še ni sprejel odločitve, znana naj bi bila najpozneje junija. Zvezdniki deskanja pozivajo, da pri odločitvi ne smeta pretehtati politika in denar.

Mok naj bi končni seznam športnih disciplin za olimpijske igre, ki jih bodo leta 2030 gostile francoske Alpe, sprejel do junija, je pa po poročanju tujih tiskovnih agencij zeleno luč že prižgal sedmim športom - biatlonu, bobu, krlingu, hokeju, sankanju, drsanju in smučanju.

Pri določanju olimpijskega programa Mok po poročanju agencije Reuters med drugim tehta med stroški, kompleksnostjo športa in njegovo privlačnostjo, tako za gledalce kot športnike.

Žan Košir
Sportal Žan Košir ima dovolj nespoštovanja: To je sramota

Predsednica MOK: Olimpijski program čakajo (za nekatere neprijetne) spremembe

Predsednica Moka Kirsty Coventry je v torek v Milanu napovedala, da olimpijski program čakajo spremembe, ki bodo za nekatere neprijetne. Junija lani je nova predsednica komiteja začela pregled več kot 450 tekmovanj, ki jih na poletnih in zimskih igrah organizira več kot 40 športnih zvez.

"Moramo biti iskreni glede tega, kaj deluje, in kar je včasih še pomembneje, kaj ne deluje," je dejala na torkovi skupščini Moka v Milanu. "Na naše športe, discipline in dogodke je treba pogledati s svežimi očmi, da bomo v koraku s časom," je dejala Coventry in dodala, da jih čakajo "težke odločitve", ki pa so vedno del sprememb.

Morebitni ukinitvi paralelnega veleslaloma v deskanju ostro nasprotujejo deskarji kot tudi navijači. Številni so se vključili v spletno kampanjo, s katero organizatorje pozivajo, naj športa ne črtajo s seznama olimpijskih disciplin.

Tim Mastnak
Sportal Tim Mastnak po drami in fotofinišu brez odličja, mešana štafeta in Ilka za deseterico

Prva zvezdnica kritična o ideje o umiku discipline

Deskarska zvezdnica Ester Ledecka je po nedeljskem porazu v četrtfinalu paralelnega veleslaloma kritizirala vodstvo Moka in izpostavila, da so pozivi športnikov v primerjavi s "politiko in denarjem" v drugem planu.

Čehinja, ki jo je na olimpijskem prestolu v nedeljo nasledila rojakinja Zuzana Maderova, meni, da športnike ignorirajo. "Ne poslušajo, ker sploh ne gre za nas. Olimpijske igre niso za športnike. Gre za predstavo, za tekmo, za denar, za politiko," je njene besede povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Izpostavila je številčno občinstvo, ki si je v nedeljo ogledalo tekmovanje. "Vzdušje je bilo neverjetno. Pokazali smo, da spadamo sem," je dejala. Po njenih besedah je v športu veliko mladih upov, ki čakajo na priložnost, zato si ne želi, da bi jim bile olimpijske sanje odvzete.

Gloria Kotnik, Livigno 2026
Sportal Neutolažljiva Gloria: Ne spomnim se, kdaj sem bila tako razočarana

Nasprotno, namesto ukinitve paralelnega slaloma, bi Ledecka na olimpijske igre dodala paralelni slalom, kot ga poznajo v svetovnem pokalu.

Tudi dobitnik zlate medalje v moški konkurenci Benjamin Karl je prepričan, da mora disciplina ostati na olimpijskem programu. "90 odstotkov sem prepričan, da bo," je dejal Avstrijec, ki je obranil naslov. Tudi on je izpostavil množico navijačev, ki se je v nedeljo zbrala v Livignu.

Deskanje je na olimpijskih igrah debitiralo leta 1998 v Naganu, paralelni veleslalom pa so navijači na olimpijskih igrah prvič spremljali štiri leta pozneje v Salt Lake Cityju.

Preberite še:

Robert Hrgota
Sportal Selektor Hrgota pričakuje pravo olimpijsko tekmo, kjer favoriti lahko delajo napake
Lindsey Vonn
Sportal Kaj poškodba Lindsey Vonn pomeni v praksi? Odgovarja travmatolog.
ZOI Giovanni Franzoni
Sportal Novost: izjemni Franzoni Italiji priboril prvo mesto po smuku pred Švicarjema
Lindsey Vonn
Sportal Jure Košir slišal glasne krike Vonn, Ilko pa branil: Bodi svetovni prvak v pljuvanju
italijanska ženska hokejska reprezentanca
Sportal Gostiteljice lovijo pomembno zmago

Ester Ledecka Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre deskanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.