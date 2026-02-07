Olimpijska prvakinja v skiatlonu Karlsson, za Žerjav predčasen konec

Švedinja Frida Karlsson je zmagovalka prve tekaške preizkušnje na olimpijskih igrah Milano Coritna. Na preizkušnji v skiatlonu na 10 + 10 kilometrov je v Teseru prepričljivo ugnala vso konkurenco. Edina slovenska predstavnica Neža Žerjav je tekmo končala predčasno, ko jo je zmagovalka prehitela za krog.

Za 26-letno Karlsson je današnja medalja druga olimpijska, a šele prva v posamični preizkušnji, v Pekingu pred štirimi leti je bila bronasta v švedski štafeti.

Švedski uspeh je dopolnila Ebba Anderson, ki je za zmagovalko zaostala 51 sekund. Bronasto medaljo je na tekmi, kjer tekmovalci prvih 10 km opravijo v klasični, drugih 10 pa v prosti tehniki, osvojila Norvežanka Heidi Weng (+ 1:26,7).

Brez medalje je ostala Švicarka Nadja Kälin, peta pa je bila Finka Kertu Niskanen. Daleč od medalj sta pristali favoritinji, Američanka Jessie Diggins, ki je v prvem krogu padla, je bila šele osma, pred kratkim rahlo obolela Avstrijka Teresa Stadlober pa deveta.

Po približno osmih kilometrih so spredaj same ostale Andersson, Karlsson in Norvežanka Astrid Oeyre Slind, ki so si ob menjavi smuči nabrale že več kot 35 sekund naskoka. Švedinji sta kmalu zatem za sabo pustili Norvežanko, do konca pa tudi Andersson ni zdržala hitrega tempa rojakinje, tako da je Karlsson z veliko prednostjo sama pritekla v cilj.

Dobitnice kolajn. Foto: Guliverimage

Žerjav: Glede na to, da sem bila ujeta, jo težko ocenim pozitivno

Od Slovenk je na uvodni olimpijski tekmi nastopila le Neža Žerjav; začela je na 62. mestu v uvodnem delu, najvišje je prišla do 55. mesta, a jo je vodilna Švedinja pet kilometrov pred koncem prehitela za krog, neuradno je tako tekmo končala na 56. mestu.

"Zdela se mi je precej težka tekma. Glede na to, da sem bila ujeta, jo težko ocenim pozitivno. Proga je bila povsem spomladanska, zavoji so bili načeti, udiralo se je in to je še dodatno otežilo tek. Zaostanki so bili zaradi tega precej večji in videli smo kar velike razlike," je po tekmi dejala Žerjav.

"Glede na to, da sem bila ujeta, jo težko ocenim pozitivno." Foto: Jure Makovec/STA

"Spuste sem kar dobro izkoristila. Tekmovalke okoli mene so bile očitno slabše smučarke, tako da sem jih nekaj z brega dol celo prehitela. Navajena sem takih pogojev, spomladi je tudi v Sloveniji tako, ampak mi je vseeno ljubša trda proga in ne spomladanski sneg," je še dejala udeleženka svojih drugih iger.

Torkov sprint bo izpustila

Torkov sprint bo izpustila in se pripravila na tekmo na 10 km prosto v četrtek. "Zdaj se bom umirila, raztekla, naredila še kakšen trening in se pripravila na 10 km, ki je v moji boljši drsalni tehniki. Treba je ugotoviti, kaj je bilo dobro, kaj slabo in se kaj naučiti, nato pa to tekmo pozabiti in iti naprej."

Danes je bila za start predvidena tudi najboljša Slovenka v svetovnem pokalu Anja Mandeljc, a je bila primorana zaradi viroze tekmo izpustiti. Nared naj bi bila za četrtkovo drugo tekmo na razdalji.

V nedeljo (12.30) sledi preizkušnja v skiatlonu tudi za moške, a brez slovenskih tekačev, saj želijo Miha Šimenc, Nejc Štern in Vili Črv čim več energije ohraniti za torkov sprint.

Izidi: 1. Frida Karlsson (Šve) 53:45,2

2. Ebba Andersson (Šve) + 51,0

3. Heidi Weng (Nor) 1:26,7

4. Nadja Kälin (Švi) 1:51,5

5. Kerttu Niskanen (Fin) 1:54,0

6. Astrid Oeyre Slind (Nor) 1:56,1

7. Katerina Janatova (Češ) 2:13,8

8. Jessica Diggins (ZDA) 2:21,1

9. Teresa Stadlober (Avt) 2:26,4

10. Kristin Austgulen Fosnaes (Nor) 2:40,4

... 56. Neža Žerjav (Slo) zaostala za krog

Smučarski tek, skiatlon 10 + 10 km, ženske:



ZLATO: Frida Karlsson (Šve)

SREBRO: Ebba Andersson (Šve)

BRON: Heidi Weng (Nor)

Preberite še: