M. P., STA

Četrtek,
5. 2. 2026,
22.30

olimpijska bakla Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

MIlano Cortina 2026

Olimpijska bakla prispela pred milansko katedralo

Milano olimpijski bakla | Foto Reuters

Foto: Reuters

Večer pred slavnostnim odprtjem zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini je plamenica z olimpijskim ognjem prispela v lombardijsko prestolnico, Milano.

Olimpijske igre v Milanu in Cortini: naj govorijo številke!

Nosilci bakle so v četrtek opravili 60. etapo poti po Italiji, ki se je končala v središču mesta pred slovito katedralo. Za nosilci bakle je skupno že 12.000 kilometrov, v zadnjih 63 dneh se je v tej vlogi zamenjalo na tisoče nosilcev, ki so obiskali 300 mest. V Milano jo je na osrednji mestni trg, kjer so jo pričakali številni športni navdušenci, prinesla balerina Nicoletta Manni.

Milano olimpijski bakla | Foto: Reuters Foto: Reuters V četrtek je plamenica obiskala tudi novo milansko dvorano Santa Giulia; ta bi morala postati simbol razvoja Milana tudi po končanih igrah, a je do začetka tekmovanj še niso povsem dokončali. Kljub temu bodo v njej izvedli olimpijski hokejski program, prve so igrale hokejistke Italije in Francije. Po poti po mestu je bakla, ki je obiskala številne mestne četrti, zvečer prispela do etapnega cilja, trga pred katedralo. Pri prihodu na trg prireditelji nekoliko zamujali glede na prvotne načrte, kar so pojasnili z veliko množico ljudi.

Prireditev ob slavnostnem začetku, del katere bo tudi prižig olimpijskega ognja, se bo na stadionu San Siro v Milanu začela v petek ob 20. uri.

Slovenska bakla se odpravlja na pot, širila bo vrednote olimpizma
olimpijska bakla Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre
