Avtor:

STA

Sobota,
7. 2. 2026,
11.57

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Crans montana

Sobota, 7. 2. 2026, 11.57

34 minut

Odpadli smuk iz Crans Montane bo gostila Val di Fassa

STA

Crans Montana | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ženski smuk za svetovni pokal, ki bi ga 30. januarja morala gostiti Crans Montana, bo na sporedu 6. marca v dolini Fiemme, so danes sporočili iz Mednarodne smučarske zveze. Val di Fiemme bo prizorišče smuka tudi v soboto, 7. marca, dan kasneje alpske smučarke čaka še superveleslalom.

Prireditelji v Crans Montani so zadnji predolimpijski smuk sicer želeli izpeljati, a so bile težave na progi prevelike. Od šestih tekmovalk, ki so se pognale na progo Mont Lachaux, so tri padle, med njimi tudi ameriška šampionka Lindsey Vonn, ki si je strgala kolenske križne vezi. Po daljšem čakanju so tekmo nato odpovedali.

Po daljši prekinitvi po padcu Vonn so se odločili, da tekme ne bodo izpeljali. Najprej je padla Nina Ortlieb iz Avstrije, Romane Miradoli (+0,65) iz Francije je le prišla do cilja, nato je grdo padla tudi Norvežanka Marte Monsen. Progo sta izpeljali tudi Američanka Jacqueline Wiles in Švicarka Corinne Suter, ki je za Wiles zaostala 25 stotink.

Nato se je na progo s številko 6 pognala vodilna v smukaškem seštevku zime Vonn, ki jo je odneslo v zaščitno mrežo že po prvem merjenju vmesnega časa. Enainštiridesetletna veteranka se je s smučmi zapletla v mrežo in se komaj rešila ter obležala na snegu. Vonn se je po pomoči delavcev le postavila na smuči ter ob ploskanju navijačev zapeljala v ciljno areno.

