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Avtorji:
Ž. L., STA

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
19.29

Osveženo pred

31 minut

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Domen Prevc Domen Prevc novoletna turneja Garmisch-Partenkirchen Nika Prevc Nika Prevc

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 19.29

31 minut

Novoletna turneja le rešena

Odlična novica v smučarskih skokih: Domen Prevc bo lahko branil trofejo

Avtorji:
Ž. L., STA

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Domen Prevc, novoletna turneja | Domen Prevc bo ob vstopu v novo leto le branil zlatega orla. | Foto Reuters

Domen Prevc bo ob vstopu v novo leto le branil zlatega orla.

Foto: Reuters

Tekmo novoletne turneje smučarskih skakalcev v Garmisch-Partenkirchnu bodo 1. januarja 2027 vendarle izpeljali, potem ko se organizator tekme ni odločil za sodni proces proti Nemški smučarski zvezi DSV zaradi spora o prihodkih.

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Zaslišanje na sodišču je bilo predvideno za torek, a sta se DSV in smučarski klub Partenkirchen, ki je odgovoren za novoletno tekmo, dogovorila brez sodišča.

"Veseli nas, da smo po intenzivnih in konstruktivnih pogovorih prišli do skupne rešitve za novoletno tekmo," je dejal član DSV Andreas Schlütter. Podrobnosti dogovora niso razkrili.

Novoletno turnejo tradicionalno sestavljajo štiri tekme, po dve v Nemčiji in Avstriji. V novi sezoni bodo izpeljali že 75. izvedbo, na njej bo prestižno trofejo zlatega orla branil slovenski šampion Domen Prevc, ki je minulo zimo poleg zmage v seštevku turneje slavil na dveh tekmah, tudi v Garmisch-Partenkirchnu.

V prihodnji sezoni se bodo na vseh štirih tradicionalnih prizoriščih novoletne turneje prvič v zgodovini merile tudi skakalke. Prejšnjo zimo je ženska konkurenca tekmovala na turneji dveh večerov (Ga-Pa, Oberstdorf), kjer je bila najboljša Nika Prevc.

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