Sezone svetovnih pokalov v zimskih športih, ki jih je znova krojila koronavirusna bolezen, so končane. Bile so zadnje za številne udeležence, ki jih v takšnih vlogah ne bomo več "srečevali". Zbrali smo nekaj športnikov in funkcionarja, ki so se poslovili od belega cirkusa.

Sepp Gratzer

Potem ko je po sezoni 2019/20 smučarskim skokom v slovo pomahal dolgoletni direktor tekmovanj Walter Hofer, se zdaj od aktivne vloge v teh poslavlja še Sepp Gratzer. Avstrijec je skoraj 30 let deloval kot kontrolor opreme.

"V tem času se je nabralo okoli dva tisoč diskvalifikacij," je za uradno stran Mednarodne smučarske zveze (FIS) razkril 65-letnik, ki je med svojim službovanjem znal zagreniti dan marsikateremu skakalcu, tudi Slovencem. Enega skakalca v svojem dolgoletnem delovanju ni nikoli diskvalificiral. "Po tako dolgem obdobju se je težko spomniti koga, mi pa na misel pride Simon Ammann, ki ga nisem nikoli diskvalificiral."

Če je Hoferja zamenjal Sandro Pertile, uradne informacije o tem, kdo bo v prihodnje glavni pri kontroli opreme, še ni.

Ted Ligety

Bogato kariero je končal dvakratni olimpijski in petkratni svetovni prvak, lastnik malega veleslalomskega globusa, Ted Ligety. Foto: Guliver Image

Konec je bogate športne kariere izjemnega veleslalomista Teda Ligetyja. Američan je slovo od belih strmin napovedal v začetku februarja, pred začetkom svetovnega prvenstva v Cortini d`Ampezzo.

36-letnik je v svetovnem pokalu vztrajal kar 17 let, v tem času pa vitrine obogatil s številnimi lovorikami z največjih tekmovanj. Dvakrat je postal olimpijski prvak v svoji paradni disciplini, veleslalomu, na olimpijski prestol je stopil v Torinu (2006) in Sočiju (2014). Petkrat je bil svetovni prvak, trikrat v veleslalomu, po enkrat v superveleslalomu in kombinaciji. Najuspešnejše svetovno prvenstvo je bilo zanj leta 2013, ko se je okitil s kar tremi zlatimi odličji. Zadnjo kolajno na velikih tekmovanjih je osvojil na domačem svetovnem prvenstvu leta 2015 v Beaver Creeku (zlato v veleslalomu, bron v kombinaciji).

V svetovnem pokalu se lahko pohvali s 25 zmagami, vse, z izjemo ene slalomske, je dosegel v veleslalomu. Petkrat mu je pripadel tudi mali veleslalomski kristalni globus, v skupnem seštevku sezone pa je bil najvišje v sezoni 2012/13, ko je zaostal le za najboljšim smučarjem zime Marcelom Hirscherjem in drugim Akslom Lundom Svindalom.

Hannes Reichelt

Kariero je končal tudi avstrijski specialist za hitre discipline Hannes Reichelt. Foto: Guliverimage

Po 19 sezonah svetovnega pokala je konec tekmovalne poti napovedal tudi avstrijski specialist za hitre discipline Hannes Reichelt. 40-letni Solnograjčan je v bogati karieri 44-krat stal na odru za zmagovalce v svetovnem pokalu, 13-krat na najvišji stopnici. Šestkrat je zmagal v smuku, šestkrat v superveleslalomu in enkrat v veleslalomu. V sezoni 2007/08 je kot najboljši superveleslalomist tekmovalnega obdobja osvojil edini mali kristalni globus.

Z največjih tekmovanj je prinesel dve kolajni. V Beaver Creeku je leta 2015 postal svetovni prvak v superveleslalomu, štiri leta prej pa je bil v isti disciplini drugi. Njegov najboljši rezultat z olimpijskih iger je deseto mesto.

Kariero je pri 31. končala tudi njegova rojakinja Bernadette Schild. Avstrijka si je konec decembra lani še drugič v dobrem letu dni strgala križno vez, po novi poškodbi je sporočila, da motivacije za nadaljevanje ni več.

Sestra sicer bolj uspešne Marlies Schild/Raich je sedemkrat stala na stopničkah svetovnega pokala (zadnjič novembra 2018), vselej v slalomu, a nikoli ni okusila zmage. Najbolj uspešna sezona je bila 2017/18, ko je slalomski seštevek končala na petem mestu.

Jean-Baptiste Grange

Jean-Baptiste Grange je z uvrstitvijo v finale v Lenzerheideju še zadnjič sodeloval v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage

Da ima pri 36 letih dovolj, je pred mesecem dni sporočil tudi nekdaj odlični francoski slalomist Jean-Baptiste Grange. Najboljši slalomist sezone 2008/2009 in dvakrat drugi v slalomskem seštevku se poslavlja dobrih 17 let po debiju v svetovnem pokalu. V tem je zbral 18 zmag, 15 v slalomu in tri v kombinaciji.

Francoz je bil dvakrat svetovni prvak v slalomu, konkurenco je pokoril tako v Garmisch-Partenkirchnu leta 2011, kot v Beaver Creeku leta 2015. S SP ima še eno bronasto slalomsko odličje.

Poslovil se je brez olimpijskega odličja. Na tekmovanju petih krogov ni zdržal pritiska, kar trikrat je na slalomski progi odstopil. Leta 2014 je v Sočiju po prvi vožnji zasedal peto mesto, a na koncu ostal brez uvrstitve. Vprašanje je, kako bi se razpletle OI 2010 v Kanadi, ki jih je moral zaradi poškodbe izpustiti.

Julien Lizeroux

Pri 41 letih je smuči v kot postavil tudi slalomski specialist Julien Lizeroux. Foto: Guliverimage

Po kar 21. letih od debija v svetovnem pokalu je opremo v kot pospravil še en francoski veteran, Julien Lizeroux. 41-letnik je v 19 sezonah svetovnega pokala devetkrat stal na odru za zmagovalce, večinoma mu je to uspevalo v slalomu, v katerem je zmagal trikrat. V sezoni 2009/10 se je približal malemu kristalnemu globusu discipline, a končal na drugem mestu, dobrih 20 točk za slalomskim zmagovalcem tiste zime Reinfriedom Herbstom.

Na svetovnih prvenstvih se je leta 2017 veselil naslova ekipnega prvaka, posamično pa osvojil dve kolajni. Obe leta 2009 v Val d`Iseru, ko je bil dvakrat podprvak (slalom, superkombinacija).

Arnd Peiffer

Arnd Peifer je še februarja na Pokljuki postal svetovni podprvak, nekaj tednov zatem pa sporočil, da je čas za slovo od tekmovalnega biatlona. Foto: Guliverimage

Sredi marca je biatlonsko upokojitev napovedal Arnd Peiffer, sicer aktualni olimpijski prvak v šprintu. Nemec se je odločil, da zlata ne bo branil, kot je povedal ob naznanitvi konca kariere, ga veseli, da se poslavlja kot "konkurenčen najboljšim biatloncem".

Da lahko posega visoko, je dokazal tudi v tekoči sezoni, v kateri se zaradi družinskih razlogov ni udeležil zaključka na Švedskem. Na februarskem svetovnem prvenstvu na Pokljuki je na individualni preizkušnji zaostal le za serijskim svetovnim prvakom Sturlo Holmom Laegreidom. To je bilo njegovo zadnje odličje na velikih tekmovanjih.

Na teh je dobil več kot 20 odličij. Na zadnjih olimpijskih igrah je postal šprinterski prvak, ima še olimpijsko ekipno srebro in bron. Na svetovnih prvenstvih je bil med drugim kar petkrat svetovni prvak (dvakrat v mešani štafeti).

Zadnjo sezono v karieri je končal kot 12. biatlonec zime, najvišje v skupnem seštevku svetovnega pokala je bil na četrtem mestu. Na tekmah svetovnega pokala je 86-krat stal na odru za zmagovalce (40 posamično), zbral je 20 zmag.

Simon Schempp

Ne le Peiffer, tudi Simon Schempp je končal svojo profesionalno športno pot. Foto: Sportida

Nemci bodo v prihodnjo sezono štartali še brez enega nekdanjega svetovnega prvaka in dobitnika treh olimpijskih odličij. Pri 32 letih se je za konec kariere odločil Simon Schempp, ki se po padcu s kolesom leta 2018 ni več vrnil med najboljše. "Že kar nekaj časa čutim, da svojega telesa ne morem več obremeniti toliko, kot bi ga želel. Tega mi kljub močni volji ni uspelo spremeniti. To je znak, ki ga ne morem več ignorirati," je ob koncu športne poti zapisal Nemec.

Schempp se lahko pohvali s štirimi naslovi svetovnega prvaka (enim posamičnim, tremi štafetnimi), na olimpijskih igrah je osvojil dve srebrni kolajni (posamično in štafetno) in bron. V 13 sezonah svetovnega pokala je 33-krat stal na odru za zmagovalce, 13-krat na vrhu stopničk.

Za konec kariere se je odločil tudi nekdanji norveški biatlonec Lars Helge Birkeland, ki je največje uspehe dočakal v štafeti. 33-letnik je pred dvema letoma Norvežanom pomagal do naslova svetovnih prvakov, v Pjongčangu pa je bil z rojaki srebrn.

Sarah Hendrickson

Zmagovalka premierne sezone svetovnega pokala za skakalke Sarah Hendrickson, ki v zadnjem času zaradi poškodb ni nastopala, je pred dnevi napovedala konec kariere. Foto: Guliverimage

Čeprav je zaradi serije poškodb že lep čas ni tekmovala, pa je Sarah Hendrickson uradni konec kariere napovedala šele pred dnevi. Nekdanja odlična ameriška smučarska skakalka je največji pečat v skokih pustila v obdobju, ko so dekleta prvič dobila priložnost za tekmovanje v svetovnem pokalu.

V sezoni 2011/12 je osvojila kristalni globus za najboljšo skakalko zime, leto pozneje je bila v skupnem seštevku druga. V svetovnem pokalu je 25-krat stala na stopničkah, veselila se je 13 individualnih zmag.

Na večjih tekmovanjih je do kolajne prišla leta 2013, ko je v Val di Fiemmeju na srednji skakalnici postala svetovna prvakinja.

Zaradi težav s poškodbami je na najvišji ravni zadnjič tekmovala v sezoni 2017/18, na celinskem pokalu pa leta 2019.

Rok Justin

Rok Justin je največ uspehov dosegel v celinskem pokalu. Foto: Sportida

Tik pred zaključkom svetovnega pokala smučarskih skakalcev v Planici je konec kariere napovedal 27-letni Rok Justin. S koncem športne poti se je spogledoval že lani, a nato zaradi sezone svetovnega prvenstva v Oberstdorfu potegnil še za eno leto.

Zadnja sezona se mu ni izšla po željah, zdaj se bo povsem posvetil drugi službi. Zadnji dve leti je delal pri podjetniku Petru Slatnarju. Justin v svetovnem pokalu ni dosegal večjih uspehov, je pa v celinskem pokalu dosegel deset zmag in slovenskemu taboru na ta način pomagal do dodatnih kvot za tekmovanja na najvišji ravni.

Silje Norendal

Norveška deskarska zvezdnica, nekdanja zmagovalka X-games, svetovna prvakinja Silje Norendal se bo posvetila materinstvu. Foto: Guliverimage

Konec profesionalne športne poti je konec decembra napovedala norveška deskarka zvezdnica v disciplinah slopestyle in big air Silje Norendal. Dvakratna zmagovalka X-games, svetovna podprvakinja iz leta 2019 (slopestyle) in bronasta s svetovnega prvenstva leta 2017 (big air) se bo v prihodnje posvetila materinstvu.

Norendalova je odločitev o slovesu sprejela dobro leto pred olimpijskimi igrami, na katerih nikoli ni osvojila odličja. Leta 2014 je v Sočiju kot aktualna zmagovalka X-games veljala za eno od favoritinj, a končala na 11. mestu. Še najbližje kolajni na tekmovanju petih krogov je bila v Pjongčangu, kjer je bila četrta in šesta.

Za končanje kariere se je odločilo tudi kar nekaj tekačic na smučeh, med njimi Norvežanka Marie Eide (ena ekipna zmaga svetovnega pokala; bron na svetovnem prvenstvu v individualnem šprintu leta 2019), Američanki Sophie Caldwell Hamilton (dve posamični zmagi svetovnega pokala) in Sadie Maubet Bjornsen (12-krat na zmagovalnem odru svetovnega pokala, bronasta v ekipnem šprintu na svetovnem prvenstvu leta 2017).