V živo: Jelar z 232 metri z veliko prednostjo na prvo mesto

Pred prvo serijo (16.00) so slovenski skakalci z odliko opravili polet v poskusni seriji. Anže Lanišek (226 metrov) je bil prvi, Timi Zajc (20 m) drugi. Še daljši je bil Peter Prevc (229,5 m), a je dobil slabše ocene za slog in trening končal na petem mestu. Rezultate lahko v živo spremljate v spodnji tabeli.

Najboljši Slovenec v kvalifikacijah je bil Anže Lanišek, ki je osvojil drugo mesto, zaostal je le za Avstrijcem Stefanom Kraftom.

Drugi najboljši od varovancev trenerja Roberta Hrgote je bil v petek Peter Prevc na sedmem mestu. Dobro je poletel tudi Žiga Jelar, ki je zasedel deveto mesto. Lovro Kos je končal tik za Jelarjem. Cene Prevc je bil 16., v zahtevnih razmerah je skočil Timi Zajc in kvalifikacije sklenil na 17. mestu. Svetovni podprvak v poletih iz Vikersunda je bil sicer najboljši na prvem skoku za trening. Domen Prevc je bil 30.

V nedeljo bo v Oberstdorfu na sporedu še ena posamična preizkušnja.

Konec kariere za Freitaga

Športno pot končuje nemški skakalec Richard Freitag. "V zadnjih tednih mi je postalo jasno, da kljub vsem željam in trudu svojih osebnih ciljev ne morem več doseči," je ob robu tekmovanj v Oberstdorfu povedal 30-letni skakalec. "Preživel sem lepe čase in nabral številne dragocene izkušnje, a čas je, da se poslovim in se posvetim novim nalogam." Freitag je v karieri dosegel osem zmag v svetovnem pokalu, na svetovnih prvenstvih v skokih in poletih je osvojil sedem kolajn, leta 2018 pa je bil z nemško ekipo srebrn tudi na olimpijskih igrah.