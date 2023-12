V živo: Lanišku na treningu en skok ni uspel, a zares gre zdaj

S kvalifikacijami v Oberstdorfu v Nemčiji se ob 16.30 začenja 72. turneja štirih skakalni. Na prestižnem novoletnem tekmovanju za zlatega orla nastopa pet Slovencev. Pred kvalifikacijami so izpeljali dve seriji treninga, med najboljšimi desetimi so bili trije Slovenci Timi Zajc (128,5 m in 123,5 m, Peter Prevc 124 m in 123,5 m ter Lovro Kos 125,5 m in 121 m). Prvemu adutu slovenske ekipe Anžetu Lanišku se je drugi skok ponesrečil (125,5 m in 108 m).