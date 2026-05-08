Jaka Lopatič

Ob odsotnosti Roberta Kranjca našli rešitev, v projekt vključen tudi Peter Prevc

Robert Kranjec bo po kolesarski nesreči še nekaj časa odsoten, zato so morali pri Smučarski zvezi Slovenije poiskati rešitev za pripravo skakalnih dresov. | Foto Grega Valančič

Po kolesarski nesreči Roberta Kranjca, ki bo še nekaj časa odsoten, so morali pri Smučarski zvezi Slovenije urediti eno najbolj občutljivih področij slovenskih skokov – pripravo skakalnih dresov. Gorazd Pogorelčnik je priznal, da se je ob tem prižgala "rdeča luč", saj sistem na tem področju ni imel prave rezerve. Projekt dolgoročne rešitve zdaj vodi Peter Prevc.

Pripravljalno obdobje je v smučarskih skokih tudi čas, ko ima oprema posebno težo. Dres mora biti prilagojen tekmovalcu, njegovi tehniki in hkrati ostati znotraj pravil, zato je vprašanje, kdo bo po odsotnosti Roberta Kranjca prevzel njegove naloge, na zvezi hitro postalo eno pomembnejših operativnih vprašanj.

Kranjec, nekdanji svetovni prvak v poletih in danes eden pomembnih ljudi v ozadju slovenskih skokov, bo po kolesarski nesreči nekaj časa odsoten. Kako dolgo, za zdaj še ni znano.

Na Smučarski zvezi Slovenije so morali zato hitro poiskati rešitev za eno bolj občutljivih področij v skakalnem sistemu – izdelavo oziroma pripravo skakalnih dresov.

"Robi Kranjec bo zdaj najverjetneje nekaj časa odsoten. Nihče ne ve, koliko časa," je na današnjem druženju z novinarji na Smučarski zvezi Slovenije povedal vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik.

Kranjčevo delo prevzel Gašper Berlot, priključen Rok Juvančič

Del nalog, ki jih je opravljal Kranjec, je začasno prevzel Gašper Berlot, sicer pomočnik trenerja Roberta Hrgote in skrbnik opreme v osrednji članski moški reprezentanci.

"V tem trenutku Gašper Berlot dela vsa tista dela, ki jih je delal Robi. To pomeni, da pripravlja vse nove kroje za vse reprezentančne selekcije," je pojasnil Pogorelčnik.

Berlotu se je z današnjim dnem pridružil še Rok Juvančič, skupaj pa bosta skrbela za nadaljevanje procesa, ki je v skakalnem svetu izjemno pomemben. Dres je namreč eden od najbolj občutljivih delov opreme, saj mora biti hkrati prilagojen tekmovalcu, njegovi tehniki in strogim pravilom Mednarodne smučarske zveze.

V proces ostaja vključena tudi dolgoletna sodelavka Irma, ki že vrsto let skupaj s Kranjcem šiva drese za slovenske skakalce in skakalke. "Imamo pa tudi enega od nekdanjih tekmovalcev, ki ima medalje z mladinskega svetovnega prvenstva. Ta trenutek je na preizkusu, ampak bomo videli, ali bo potem ostal znotraj tega sistema tudi naprej," pravi Pogorelčnik.

"Prižgala se je rdeča luč"

Kranjčeva odsotnost pa ni odprla le vprašanja, kdo bo delo opravljal v prihodnjih mesecih. Na zvezi so ob tem spoznali tudi, da je bil sistem na tem področju preveč odvisen od posameznikov. Pogorelčnik je bil pri tem zelo neposreden.

"Prižgala se je rdeča luč, ker smo videli, da na določenih specifičnih področjih nimamo rezerve. To bomo zdaj absolutno morali zagotoviti, da če pride do kakšne takšne situacije, ne bomo bosi, kot smo bili v tem obdobju," je dejal.

Trenerji se bodo učili računalniškega krojenja

Zato so naredili korak naprej. V sklopu Naravoslovnotehniške fakultete bo 28. maja organizirano usposabljanje za računalniško krojenje. Namenjeno bo pomočnikom trenerjev in trenerjem posameznih reprezentančnih selekcij, tudi tistih iz Državnega panožnega nordijskega centra (DPNC).

"Vsi se bodo naučili računalniškega krojenja. Na zvezi bomo za razvojni laboratorij kupili tudi ploter, s katerim bomo lahko risali kroje. Ti se bodo nato izrezali, posamezni trenerji pa bodo znali za svoje ekipe sami pripraviti osnovo," poudarja Pogorelčnik.

Po njegovih besedah je to za prihodnost pomemben premik: "Jaz mislim, da je to bistveno boljše, ker trenerji te tekmovalce najbolje poznajo in bodo lahko kroje, ki so seveda definirani znotraj pravil, prilagajali tehniki posameznega tekmovalca. Šivanje bo ostalo še naprej tam, kjer se zdaj opravlja."

Več znanja želijo prenesti na trenerje

Do zdaj je velik del tega dela opravljal Kranjec, a pri tem se je pokazala tudi omejitev. Nekdanji vrhunski letalec ni mogel biti fizično prisoten na terenu z vsemi selekcijami, zato ni mogel vedno sproti reagirati na potrebe vsakega posameznega tekmovalca: "Razen seveda pri A reprezentanci, v kateri je za to na terenu skrbel Berlot."

Prav zato želijo znanje razširiti med trenerje, ki so s tekmovalci vsakodnevno v stiku. Ti najbolje vedo, kako posameznik skače, kakšne so njegove tehnične značilnosti in kje lahko znotraj pravil najdejo optimalno rešitev.

Pomembna vloga Petra Prevca

V ozadju tega projekta ima glavno vlogo Peter Prevc, ki je po koncu izjemne športne kariere v slovenskem skakalnem sistemu prevzel vlogo razvojnika v skakalni družini.

"Peter je vse to organiziral in bo tudi ves ta projekt vodil do konca," je razkril Pogorelčnik.

S tem bodo slovenski skoki poskušali zapreti vrzel, ki jo je razkrila Kranjčeva odsotnost. Pri tem prvi operativec v skakalni družini poudarja, da je to dolgoročna rešitev, od katere bodo imele korist prav vse reprezentančne selekcije in ne bo breme v celoti padlo le na pleča ene osebe.

