Novoletna turneja v nevarnosti: zaplet, ki bi lahko spremenil skakalno tradicijo

Novoletna turneja štirih skakalnic se je znašla v nenavadnem položaju. Po poročanju nemškega Bilda je tradicionalna tekma v Garmisch-Partenkirchnu zaradi spora glede denarja trenutno pod vprašajem. Če dogovora ne bo, bi lahko ena najbolj prepoznavnih skakalnih prireditev ostala brez svojega klasičnega novoletnega prizorišča.

V nemškem mediju Bild so pisali, da bi lahko bila prestižna novoletna turneja štirih skakalnic v prihodnji sezoni ogrožena. Še pred kratkim bi se to zdelo skoraj nepredstavljivo, zdaj pa se govori, da je pod vprašajem tekma na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu.

Glavno jabolko spora spora so finance. Med Nemško smučarsko zvezo (DSV) in organizatorji v Garmisch-Partenkirchnu naj bi se zataknilo pri višini plačila za izvedbo tekme.

Garmisch-Partenkirchen kot prireditelj po navedbah Bilda od DSV vsako leto prejme sedemmestno vsoto. V zameno zagotovi infrastrukturo in obdrži prihodke od vstopnic, medtem ko DSV večji del prihodkov ustvarja s televizijskimi pravicami in sponzorskimi pogodbami.

Po navedbah nemškega časnika organizatorji tekme vidijo težavo v tem, da se plačilo že približno 20 let ni bistveno spremenilo, zato naj bi zdaj zahtevali približno 30-odstotno zvišanje.

Garmisch-Partenkirchen za zdaj ni vpisan v osnutek koledarja

Pogovori še potekajo, dogovora pa za zdaj ni. Prav zato Garmisch-Partenkirchen v osnutku koledarja za prihodnjo sezono trenutno ni naveden kot prizorišče novoletne tekme.

Če rešitve ne bo, naj bi imeli pri DSV pripravljen rezervni načrt. Ena možnost je, da bi v Nemčiji izpeljali dve tekmi v Oberstdorfu – uvodno in nato še tisto 1. januarja. Druga možnost je selitev na drugo nemško prizorišče, pri čemer se omenja Klingenthal.

Ta rešitev bi bila logistično precej zahtevna. Klingenthal je od Oberstdorfa oziroma Innsbrucka (prva postojanka avstrijskega dela turneje štirih skakalnic) oddaljen približno 500 kilometrov, kar bi močno poseglo v ustaljeni ritem turneje.

Ni ogrožena le tekma, ampak tudi ime

Zgodba ima še en pomemben zaplet. Po poročanju Bilda je izraz Four Hills Tournament, torej turneja štirih skakalnic, zaščitena oziroma registrirana znamka. Če bi eno od štirih tradicionalnih prizorišč odpadlo, tekmovanja pod tem imenom ne bi bilo več mogoče izpeljati.

Novoletna turneja namreč od leta 1953 poteka na štirih prizoriščih: v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu.

DSV miri razmere

Pri DSV kljub zapletu ostajajo optimistični. Generalni direktor zveze Stefan Schwarzbach je za Bild dejal, da je treba razjasniti še nekaj pravnih in vsebinskih vprašanj, a da pričakujejo skupno rešitev.

Predsednik smučarskega kluba Partenkirchen Michael Maurer o pogajanjih ni hotel govoriti. Za Bild je pojasnil, da zaradi pogovorov, ki še potekajo, zadeve ne more komentirati.

Zgodba zadeva tudi Domna in Niko Prevc

Zgodba je zanimiva tudi s slovenskega vidika. Zadnji zmagovalec novoletne turneje je Domen Prevc, ki je v sezoni 2025/26 prvič osvojil zlatega orla.

Nika Prevc in skakalke naj bi v prihodnji sezoni prvič nastopile na novoletni turneji, ki je vsakoletni spektakel v moški konkurenci.

Prihodnja izvedba bo posebna še iz enega razloga. Prvič naj bi na vseh štirih prizoriščih turneje nastopile tudi skakalke, kar pomeni, da bi bila med osrednjimi imeni tudi Domnova sestra Nika Prevc.