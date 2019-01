V živo: slovenske oči bodo v Garmischu uprte v 18-letnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski skakalci bodo prvi dan novega leta že tradicionalno začeli delovno. Na drugi postaji 67. novoletne turneje v Garmisch-Partenkirchnu v Nemčiji bodo nastopili samo trije Slovenci. Skozi včerajšnje kvalifkacije so se prebili Timi Zajc (9. mesto), Anže Semenič (36.) in Jernej Damjan (50.). Brata Domen in Peter Prevc sta zaradi skromnih predstav že odpotovala v Slovenijo, v kvalifikacijah je obtičal tudi Bor Pavlovčič.