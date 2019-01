V živo: Koliko Slovencev se bo uvrstilo na zadnjo tekmo turneje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novoletna turneja, Bischofshofen, kvalifikacije in tekma

V Bischofshofnu se bo danes sklenila 67. novoletna turneja v smučarskih skokih, v kateri se skupna zmaga nasmiha Rjojuju Kobajašiju. Japonec bo lovil poker zmag na turneji (do zdaj je uspel le Svenu Hannawaldu in Kamilu Stochu) in zlatega orla. Pravkar potekajo kvalifikacije, ki jih je v soboto preprečilo močno sneženje. Tekmo, ki je predvidena za 17. uro, si bo poskušalo priboriti šest Slovencev.