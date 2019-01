Ob 17. uri zadnje dejanje novoletne turneje, po točke štirje Slovenci

V Bischofshofnu se bo ob 17. uri začela zadnja tekma novoletne turneje, na kateri bo Japonec Rjoju Kobajaši poskušal postati tretji skakalec s pokrom zmag na turneji in osvojiti zlatega orla. Skozi sito kvalifikacij, ki so jih zaradi obilnega sneženja namesto v soboto izpeljali danes, so se prebili štirje Slovenci. Kvalifikacije so pripadle Markusu Eisenbichlerju, Kobajaši je bil tretji. David Kubacki je v kvalifikacijah s 145 metri postavil nov rekord skakalnice.