M. P., STA

22. 2. 2026,
9.45

1 ura, 18 minut

Američanka je v petek prestala novo operacijo po padcu na ZOI

Novo sporočilo Lindsey Vonn: Vrnitev ni bila zaman

Lindsey Vonn | Lindsey Vonn je ponosna za vse doseženo po vrnitvi na tekmovališča. | Foto Reuters

Lindsey Vonn je ponosna za vse doseženo po vrnitvi na tekmovališča.

Foto: Reuters

Lindsey Vonn se še naprej javlja iz bolnišnice, poroča o operacijah, ki si sledijo in zagovarja svojo odločitev, da se je vrnila na tekmovanja in nastopila na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo kljub strgani križni vezi. Američanka je na Instagram v zadnji objavi še zapisala, da ni dosegla glavnega cilja, a je vseeno ponosna na svoje dosežke.

Specialistka za hitri disciplini je naštela, kaj vse je dosegla v tej sezoni in izpostavila dve zmagi na smukih za svetovni pokal in prevzem mesta vodilne v smukaškem seštevku. Dodala je še, da se ne strinja s tistimi, ki pravijo, da je sebična in da bi morala mesto za nastop na olimpijskih igrah prepustiti nekomu drugemu, saj si je treba nastop na olimpijskih igrah zaslužiti.

To je zadnje čustveno sporočilo Lindsey Vonn iz bolnišnice:

"Ni mi uspelo narediti vsega, a sem vseeno naredila veliko," je zapis končala Vonn, ki je v svetovnem pokalu dosegla 84 zmag. Edino zlato kolajno pod petimi krogi je osvojila leta 2010 v Vancouvru, ko je slavila v smuku. V omenjeni disciplini se lahko pohvali še z olimpijskim bronom iz Pyeongchanga leta 2018. Na istih olimpijskih igrah kot smukaško zlato, je osvojila še bron v superveleslalomu.

Tudi pred letošnjimi olimpijskimi igrami je veljala za eno izmed kandidatk za odličja, a je njene možnosti za takšen uspeh precej zmanjšal padec na zadnjem smuku za svetovni pokal pred olimpijsko preizkušnjo v švicarski Crans Montani, na katerem si je strgala križno vez. Vonn se je po svetovnem prvenstvu leta 2019 tekmovalno upokojila, prav zaradi težav s številnimi poškodbami, a se je po skoraj šestih letih vrnila nazaj ter do padca v Crans Montani in novem hude poškodbe na olimpijskem smuku znova blestela. Smučala je s titanovo protezo v delno obnovljenem desnem kolenu.

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre smuk alpsko smučanje
