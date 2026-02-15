Ameriška smučarka Lindsey Vonn, ki se je pred natanko tednom dni hudo poškodovala na olimpijskem smuku v Cortini d’Ampezzo, je prek družbenih omrežij sporočila, da je tudi zadnja, že četrta operacija uspela, in da se lahko vrne v ZDA. Hkrati je navijače prosila, naj ne bodo žalostni zaradi njene situacije. "Vožnja je bila vredna padca," poudarja.

"Operacija je danes uspela! Hvaležna sem, da se bom končno lahko vrnila v ZDA! Ko bom doma, vam bom dala več informacij o poškodbi … Do takrat pa, ko ležim v bolniški postelji in razmišljam, bi z vami rada delila nekaj misli …," je svoj daljši zapis na družbenih omrežjih začela najboljša smukačica te zime Lindsey Vonn, ki se je poškodovala tik pred olimpijskimi igrami, a pred tednom dni vseeno nastopila na olimpijskem smuku, kjer ji je grd padec odnesel sanje o novi olimpijski kolajni.

V zadnjem tednu dni je prestala več operacij. Mnenja o njenem nastopu so deljena, a prevladujejo tista, ki so ji naklonjena. Očitno jih tudi sama prebira in je zanje hvaležna.

"Želim, da vam moja zgodba da moč"

"Prebrala sem veliko sporočil in komentarjev, v katerih pišete, da vas je to, kar se mi je zgodilo, zelo razžalostilo. Prosim, ne bodite žalostni. Sočutje, ljubezen in podpora – to sprejemam z odprtim srcem, a ne žalosti ali pomilovanja. Raje bi si želela, da vam moja zgodba da moč, da še naprej vztrajate in se borite, ker to počnem jaz in to bom počela še naprej. Vedno."

Zapisala je, da se je na startu dobro zavedala možnih posledic. "Vedela sem, kaj počnem. Zavestno sem se odločila za tveganje. Vsak smučar na startu je sprejel enako tveganje. Kajti tudi če si najmočnejši človek na svetu, ima gora vedno zadnjo besedo.

Bila sem pripravljena tvegati, pritiskati in žrtvovati za nekaj, za kar sem vedela, da sem tega popolnoma sposobna. Vedno bom raje tvegala padec, medtem ko dam vse od sebe, kot pa smučala pod svojimi zmožnostmi in živela z obžalovanjem. Nikoli ne želim prečkati ciljne črte z mislijo: "Kaj pa če?""

"Mentalno sem bila popolna"

Dodala je, da je bila v tistem trenutku fizično močnejša kot velikokrat v preteklosti. "Zagotovo močnejša kot leta 2019, ko sem končala kariero z bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu. In mentalno … mentalno sem bila popolna. Jasna, osredotočena, lačna uspeha, agresivna, a hkrati povsem mirna – točno tako, kot sem vadila zadnje mesece, ko sem bila to sezono na stopničkah na vsakem smuku. Dve zmagi in vodstvo v skupnem seštevku … vse to je bila priprava na olimpijske igre. Mentalno sem bila bolj pripravljena kot kadarkoli prej."

"Vožnja je bila vredna padca"

Kljub temu se je zavedala, da ji to ne zagotavlja ničesar. "V življenju ni nič zagotovljenega. To je tveganje, ko slediš svojim sanjam – lahko padeš, a če ne poskusiš, nikoli ne boš vedel. Zato prosim, ne bodite žalostni. Vožnja je bila vredna padca. Ko zvečer zaprem oči, nimam obžalovanj, ljubezen do smučanja pa ostaja. In še vedno se veselim trenutka, ko bom spet stala na vrhu gore. In bom," obljublja 41-letna Američanka.

