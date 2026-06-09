Nov glavni trener, slovo Tonija Vidmarja, kaj pa Jakov Fak in Anamarija Lampič?

Slovenska biatlonska reprezentanca je v nov olimpijski ciklus vstopila spremenjena. Vlogo glavnega trenerja je prevzel Južni Tirolec Armin Auchentaller, njegov pomočnik je Rok Tršan, ki je s seboj iz mladinske vrste pripeljal nekaj obetavnih tekmovalk in tekmovalcev. S športno kariero je po sezoni razočaranj končal 26-letni Toni Vidmar, medtem ko Anamarija Lampič in Jakov Fak ostajata zelo motivirana za nadaljnje delo. Lampič pravi, da bo biatlonka vsaj še do naslednjih olimpijskih iger, 38-letni Fak o koncu kariere sploh ne razmišlja. "Bomo videli," pravi.

Slovenska biatlonska reprezentanca je štiriletno obdobje, katerega vrhunec so bile letošnje olimpijske igre Milano Cortina zaključila z mešanimi občutki. "Bilo je veliko dobrega, po opravljenih analizah pa tudi nekaj tistega, kar bi si želeli bolje," pravi vodja panoge biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije Tomas Globočnik.

V nov olimpijski cikel s svežino, novimi idejami in novimi ljudmi

V zadnji olimpijski ciklus se je slovenski biatlon podal ambiciozno, za glavnega trenerja je vodstvo angažiralo slovitega Nemca Ricca Grossa, ekipo je okrepila zvezdnica smučarskega teka Anamarija Lampič, vidnejše vloge je prevzemal mladi val tekmovalcev, ob Lovru Planku še Toni Vidmar in v ženski vrsti ob Poloni Klemenčič tudi Lena Repinc. Že po dveh letih je Gross izgubil zaupanje vodstva, reprezentanco je na olimpijske igre odpeljal Janez Marič, rezultati pa so bili daleč pod pričakovanji.

Vodja biatlonskih reprezentanc Janez Ožbolt in vodja panoge pri SZS Tomas Globočnik sta za mesto glavnega trenerja slovenske vrste prepričala Italijana Armina Auchentallerja. Foto: Aleš Fevžer

"V nov olimpijski cikel smo si želeli z nekaj svežine in novimi idejami in seveda tudi novimi ljudmi, novim kadrom. Armin je bil tisti, ki smo ga vsi želeli, in na naše veselje se je odločil za sodelovanje z nami," je o novi usmeritvi povedal Globočnik. V reprezentanco A so prišli mladi člani Manca Caserman, Ela Sever, Rui Simič Grošelj in Aljaž Omejc, da bo njihov prestop v člansko vrsto kar se da tekoč, pa bo skrbel nekdanji trener slovenske mladinske vrste Rok Tršan, ki je zdaj Auchentallerjev pomočnik.

V slovo pomahala Vidmar in Repnik

Po upokojitvi Alexa Cisarja in zdaj še Tonija Vidmarja ostaja Lovro Planko še zadnji član obetavne generacije biatloncev, ki je leta 2019 na mladinskem svetovnem prvenstvu v Oserblieju na Slovaškem s kopico osvojenih odličij napovedovala svetlo prihodnost slovenskega biatlona. Trojico je tedaj vodil Janez Marič. "Toni je bil vrsto let pomemben član slovenske biatlonske reprezentance, zdaj pa si je zastavil nove cilje. Ob tej priložnosti se mu zahvaljujemo za vse, kar je prispeval slovenskemu biatlonu, in mu želimo veliko uspeha na novi poti," je Vidmarju zaželelo vodstvo panoge.

54-letni Južni Tirolec je že poprijel za delo. V reprezentanci ostaja 38-letni Jakov Fak, ki o koncu športne kariere še ne razmišlja. Foto: Aleš Fevžer

Biatlon je opustil tudi Matic Repnik, tako Planko zdaj v nov ciklus vstopa kot eden bolj izkušenih slovenskih tekmovalcev, a še vedno domala zelenec proti starosti naše izbrane vrste Jakovu Faku, pa tudi Mihi Dovžanu, ki se je pri 32 letih že spogledoval s koncem kariere, a se odločil, da vsaj eno leto še vztraja. "Veseli me sodelovanje z novim trenerjem, da vidim še ta del in poskusimo nekaj novega," pravi Gorjan.

Leno Repinc mika kolesarstvo Fak, Planko, Dovžan, Omejc in Simič Grošelj so torej tekmovalci, ki bodo zapolnili slovensko kvoto v svetovnem pokalu, obenem pa se bodo borili za mesta v štafetah. V ženski konkurenci ima Slovenija kvoto štirih tekmovalk, zanje pa pet kandidatk, Polono Klemenčič, Anamarijo Lampič, Leno Repinc, Manco Caserman in Elo Sever. Repinc se sicer spogleduje tudi s cestnim kolesarstvom, a za zdaj biatlon ostaja njen primarni šport.

A je reprezentanca A odprta tudi za morebitne nove nadarjene kandidate, če se bodo izkazali v nižjih kategorijah. "Naš cilj je tudi nadgradnja regijskih centrov, kjer imamo štiri trenerje, ki sodelujejo s klubi. S tem smo pripravili tudi nek bolj strokoven, nadgrajen sistem treninga kot pomoč klubom. Da nekako to bazo, ki jo imamo zdaj, torej dobrih 200 registriranih tekmovalcev v Sloveniji, čimbolj kakovostno peljemo do reprezentančne ravni," pravi Globočnik.

Vlogo Auchentallerjevega pomočnika je prevzel Rok Tršan. Foto: Aleš Fevžer

Italijana prepričala vizija slovenskega biatlona

Armin Auchentaller je že dobro zavihal rokave in poprijel za delo. "Kot trener sem deloval v Italiji in v ZDA v dveh obdobjih, bil sem tudi v Švici. S trenerstvom v biatlonu se ukvarjam 33 let, pred prihodom v Slovenijo sem imel nekaj zelo dobrih pogovorov s Tomasom in Janezom (Ožboltom, op. p.). Govorili smo predvsem o viziji biatlona tukaj in o tekmovalcih. Vse skupaj me je prepričalo, da sem sprejel izziv. Do sedaj lahko rečem, da vidim izjemno skupino odličnih tekmovalcev, ki so zelo motivirani. Vsi so tudi odlični ljudje. Prvi občutki so odlični in če so prvi občutki dobri, se navadno zgodijo odlične stvari," je povedal 54-letnik iz Antholza.

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