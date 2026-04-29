Jermund Lunder smučarski skoki Christian Meyer

Sreda, 29. 4. 2026, 21.04

59 minut

Jermund Lunder

Norvežanke imajo novega glavnega trenerja

Anna Odine Stroem in Norvežanke bo v prihodnji sezoni vodil Jermund Lunder. | Foto Guliverimage

Norveška ženska skakalna reprezentanca je dobila novega glavnega trenerja. To je postal Jermund Lunder, medtem ko se je dozdajšnji glavni trener Christian Meyer iz osebnih razlogov nekoliko umaknil v ozadje. Bo pa še vedno deloval v ženskih skokih, a manj potoval z ekipo.

Potem ko so Norvežani že pred časom sporočili, da Rune Velta ostaja glavni trener moške norveške reprezentance, je tamkajšnja smučarska zveza danes potrdila spremembo v ženski reprezentanci.

Te kot glavni trener ne bo več vodil Christian Meyer, ki je bil v tej vlogi od leta 2011, zdaj pa se je na lastno željo nekoliko umaknil v ozadje, pišejo norveški mediji. Glavno trenersko taktirko je predal dozdajšnji "desni roki" Jermundu Lunderju, ki v norveških skokih deluje že dve desetletji.

Norvežanke so pod Meyerjevim vodstvom osvojile številne uspehe, v zadnji sezoni je med drugim Anna Odine Strøm na olimpijskih igrah osvojila dve posamični zlati odličji, Eirin Maria Kvandal pa srebrno posamično, obe sta na tekmi mešanih ekip pomagali do srebra.

"Zelo smo veseli, da Meyer ostaja v ekipi. Še naprej bo delal kot trener reprezentance, vendar bo manj potoval kot prej. To nam bo omogočilo, da bomo njegove sposobnosti bolje in učinkoviteje izkoristili na drugih pomembnih področjih delovanja," je za Norveško smučarsko zvezo dejal športni direktor skakalnih reprezentanc Jan-Erik Aalbu.

