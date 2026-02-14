Norvežankam zlato v štafeti, Slovenke brez uvrstitve

Norveška ženska štafeta je zmagovalka tekme v smučarskem teku na 4 x 7,5 kilometra na olimpijskih igrah v Teseru. Drugo mesto so osvojile Švedinje, tretje so bile Finke. Slovenska ekipa v postavi Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja je morala tekmo končati predčasno in je tako ostala brez uvrstitve. na olimpijskih igrah v Teseru. Drugo mesto so osvojile Švedinje, tretje so bile Finke. Slovenska ekipa v postavi Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja je morala tekmo končati predčasno in je tako ostala brez uvrstitve.

Slovenke so imele precej smole. Najboljša slovenska tekačica Mandeljc je že kmalu po začetku tekme v zahtevnih deževnih vremenskih razmerah in razmočenem snegu padla na spustu in z zaostankom 2:24,2 štafeto predala kot 15.

"Proga je bila zelo mehka, povsem razmočena, še posebej na zavojih. Pred tekmo je bila zaprta in nismo mogle na ogled. Na spust smo prišli kot velika skupina. Mislim, da so se spusta in zavoja vse ustrašile ter v paniki začele zavirati. Sredi skupine je ena padla, zadaj smo se ji skušale izogniti in jo obiti, a ko si šel naokoli si zapeljal v narit sneg in smučka je ostala v snegu," je padec, v katerem je na tleh končalo še nekaj tekačic, opisala Mandeljc.

Po padcu je nekaj časa priborila nazaj, a je bil zaostanek vseeno velik. "Vrže te iz ritma, a ko prideš nazaj, vseeno gre. Takšne stvari me podžgejo, ampak ko si enkrat sam in nimaš priključka do skupine, se zaostanek le še nabira," je dejala in dodala, da še vedno ni stoodstotna po bolezni, poleg tega je nekaj dodatne utrujenosti povzročila tekma na 10 km.

Žerjav je zaostanek povečala na 5:40,2 in Janežič je štafeto prevzela kot 17. Do tretje predaje nato ni prišlo, saj je bila slovenska štafeta pred 20 kilometri ujeta za cel krog in je predčasno končala tekmo.

Neža Žerjav je zaostanek povečala na 5:40,2. Foto: Jure Makovec/STA

"Vedeli smo, da bo matematično zahtevno končati tekmo in bo boj za preživetje. Imeli smo cilj in se potrudili po najboljših močeh. Začeli smo z na papirju najmočnejšima Anjo in Nežo. Anja je imela slab začetek s padcem, Neža se je dobro borila, Tia je tudi solidno začela. A najmočnejše države so hitrejše in tako se je končalo," je tekmo povzel glavni trener Ola Vigen Hattestad.

Hattestad bo ekipo zbral v prihodnjih dneh

Norveški trener za zdaj še ni izbral ekipe za sredin ekipni sprint, medtem ko je Mandeljc dejala, da ima v načrtih tudi to tekmo, a bo to odvisno od zdravja. Hattestad bo ekipo izbral v prihodnjih dneh.

Norvežanke v postavi Kristin Austgulen Fosnaes, Astrid Oeyre Slind, Karoline Simpson-Larsen in Heidi Weng so prvo predajo izvedle kot tretje, v vodstvo pa so se prebile po dveh padcih Švedinje Ebbe Andersson, ki se ji je ob tem še odpela smučka in so ji po kakšni minuti teka zgolj z eno smučko priskrbeli novo. Predse nato niso spustile nobene tekmice več in tekmo so končale s časom 1:15:44,8.

To je prva zlata medalja za norveške smučarske tekačice na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina.

Švedinje, poleg Andersson še Linn Svahn, Frida Karlsson in Jonna Sundling, se niso predale. Drugo predajo so izvedle kot osme, tretjo pa že kot četrte. Do konca teme so se nato prebile na drugo mesto. Za zmagovalkami so zaostale za 50,9 sekunde.

Finska štafeta v sestavi Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Vilma Ryytty in Jasmi Joensuu je na tretjem mestu zaostala za minuto in 14,7 sekunde.

Smučarski tek, štafeta, 4 x 7,5 km, ženske:

ZLATO: Norveška

SREBRO: Švedska

BRON: Finska