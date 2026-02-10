Norvežan Birk Ruud prvak v prostem slogu v snežnem parku

Norvežan Birk Ruud je postal novi olimpijski prvak v smučanju prostega sloga v snežnem parku, potem ko je v finalu v Livignu ugnal branilca naslova iz Pekinga, Američana Alexa Halla. Bron si je priboril Novozelandec Luca Harrington.

Birk Ruud, ki je na igrah v Pekingu pred štirimi leti slavil v kategoriji akrobatskih skokov, je konkurenco pokoril s prvo od skupno treh voženj, za katero je prejel 86,28 točke. Najboljša vožnja srebrnega Alexa Halla je bila druga, zanjo je prejel 85,75 točke. Luca Harrington si je bronasto odličje zagotovil s tretjo vožnjo, za katero so mu sodniki namenili 85,15 točke.

V ženski konkurenci je v snežnem parku v ponedeljek olimpijski naslov iz Pekinga ubranila Švicarka Mathilde Gremaud. Boljša je bila od v ZDA rojene Kitajke Eileen Gu in Kanadčanke Megan Oldham.

Smučanje prostega sloga, snežni park, moški:

ZLATO: Birk Ruud (Norveška)

SREBRO: Alex Hall (ZDA)

BRON: Luca Harrington (Nova Zelandija)

