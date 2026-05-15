Zimzeleni Noriaki Kasai tudi pred 54. rojstnim dnem ne razmišlja o koncu kariere. Legendarni japonski smučarski skakalec želi v novi sezoni znova premikati meje, a ga pred tem čaka izziv, ki ga po petdesetem letu dobro razume marsikdo: boj s kilogrami. "Po petdesetem je zelo težko shujšati," priznava Japonec.

Japonski skakalec Noriaki Kasai je v svetu smučarskih skokov že zdavnaj prerasel običajne športne okvirje. Pri letih, ko so številni njegovi nekdanji tekmeci že dolgo v skakalnem pokoju in jih lahko najdemo v trenerskih, komentatorskih ali povsem drugih vodah, Japonec še vedno vztraja na skakalnicah.

Kasai pri skoraj 54 letih še ne razmišlja o koncu

V začetku maja se je skupaj s klubsko kolegico Yuki Ito udeležil srečanja z navijači v Tokiu. Tam je skoraj 54-letni Kasai spregovoril tudi o načrtih za novo sezono.

V olimpijski sezoni je na tekmah svetovnega pokala nastopil le doma v Saporu, kjer se mu ni uspelo prebiti skozi kvalifikacije. Večkrat je tekmoval v celinskem pokalu, najboljši rezultat pa dosegel prav v Saporu, kjer je bil enajsti.

A Kasai ne razmišlja o umiku. Nasprotno. Pred novo zimo želi narediti korak naprej, na tej poti pa ima med drugimi poseben cilj.

Boj s kilogrami

Po poročanju japonskih medijev se namerava vrniti na krajše, 243-centimetrske smuči. V prejšnji sezoni je uporabljal štiri centimetre daljše, kar mu je omogočalo nekoliko več manevrskega prostora pri telesni teži. A sam zdaj priznava, da se mu dodatna kilograma nista obrestovala.

"Imel sem več rezerve pri teži in hujšanje ni bilo tako naporno, a morda sta prav ta dva kilograma naredila razliko," je dejal Kasai.

Zdaj želi priti pod mejo 60 kilogramov. "Po petdesetem je zelo težko shujšati," je priznal japonski veteran in optimistično dodal: "Rad bi trdo treniral in v tej sezoni zmagal."