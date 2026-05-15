skakalne smuči zimzeleni Kasai legendarni Japonec smučarski skoki kilogrami Noriaki Kasai

Večni Japonec pred novo sezono

Legendarni Kasai razkril težavo: Po petdesetem je zelo težko shujšati

Noriaki Kasai | Noriaki Kasai bo junija dopolnil 54 let, a še vedno ne razmišlja o koncu skakalne kariere. | Foto Guliverimage

Zimzeleni Noriaki Kasai tudi pred 54. rojstnim dnem ne razmišlja o koncu kariere. Legendarni japonski smučarski skakalec želi v novi sezoni znova premikati meje, a ga pred tem čaka izziv, ki ga po petdesetem letu dobro razume marsikdo: boj s kilogrami. "Po petdesetem je zelo težko shujšati," priznava Japonec.

Japonski skakalec Noriaki Kasai je v svetu smučarskih skokov že zdavnaj prerasel običajne športne okvirje. Pri letih, ko so številni njegovi nekdanji tekmeci že dolgo v skakalnem pokoju in jih lahko najdemo v trenerskih, komentatorskih ali povsem drugih vodah, Japonec še vedno vztraja na skakalnicah.

Kasai pri skoraj 54 letih še ne razmišlja o koncu

V začetku maja se je skupaj s klubsko kolegico Yuki Ito udeležil srečanja z navijači v Tokiu. Tam je skoraj 54-letni Kasai spregovoril tudi o načrtih za novo sezono.

Noriaki Kasai želi tudi pri 54 letih skakati na višji ravni. Foto: www.alesfevzer.com

V olimpijski sezoni je na tekmah svetovnega pokala nastopil le doma v Saporu, kjer se mu ni uspelo prebiti skozi kvalifikacije. Večkrat je tekmoval v celinskem pokalu, najboljši rezultat pa dosegel prav v Saporu, kjer je bil enajsti.

A Kasai ne razmišlja o umiku. Nasprotno. Pred novo zimo želi narediti korak naprej, na tej poti pa ima med drugimi poseben cilj.

Boj s kilogrami

Po poročanju japonskih medijev se namerava vrniti na krajše, 243-centimetrske smuči. V prejšnji sezoni je uporabljal štiri centimetre daljše, kar mu je omogočalo nekoliko več manevrskega prostora pri telesni teži. A sam zdaj priznava, da se mu dodatna kilograma nista obrestovala.

