Nore OI za Norvežane: podrli so lasten rekord v zlatih kolajnah

Norveški biatlonec Johannes Dale-Skjevdal je z današnjo zmago na tekmi na 15 kilometrov s skupinskim startom v Anterselvi svojo državo popeljal do 17. zlatega odličja na ZOI Milano-Cortina. S tem je Norveška podrla lasten rekord po številu osvojenih zlatih medalj na posameznih igrah.

Norveški olimpijci so namreč na zadnjih igrah v Pekingu pred štirimi leti osvojili skupno 16 zlatih kolajn, kar je bil takrat prav tako rekord.

Foto: Guliverimage

Do konca iger v Italiji sta še dva dneva in priložnosti za izboljšanje rekorda imajo Norvežani še nekaj. Največja se jim bržkone ponuja v moškem smučarskem teku na 50 kilometrov, kjer bo najuspešnejši zimski olimpijec vseh časov Johannes Hoefsflot Klaebo lovil že svojo 11. zlato olimpijsko medaljo.

Kandidate za najvišja mesta imajo Norvežani tudi na sklepni ženski tekaški in biatlonski tekmi. Prav tako se bodo drevi potegovali za bronasto odličje na moškem turnirju v krlingu.