TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtorji:
Ž. L., STA

Petek,
30. 1. 2026,
17.45

olimpijske igre Ema Volavšek nordijska kombinacija

Petek, 30. 1. 2026, 17.45

Nordijska kombinacija, Seefeld

Ema Volavšek na stopničkah, pred tekmo protest tekmovalk

Avtorji:
Ž. L., STA

Ema Volavšek, nordijska kombinacija | Ema Volavšek se je po štirih letih spet veselila stopničk v svetovnem pokalu. | Foto Guliverimage

Ema Volavšek se je po štirih letih spet veselila stopničk v svetovnem pokalu.

Foto: Guliverimage

Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na tekmi svetovnega pokala s skupinskim startom v avstrijskem Seefeldu zasedla drugo mesto in se po štirih letih spet zavihtela na zmagovalni oder. Teja Pavec je bila 18., 22. pa Silva Verbič.

Ema Volavšek je v cilj petkilometrskega teka prišla kot sedma, nato pa z zelo dobrim skokom 100,5 metra vodila skoraj povsem do konca, ko jo je za vsega 1,3 točke mlada Američanka Alexa Brabec, tretja po teku, skočila pa je meter manj od Slovenke. Tretja je bila najboljša kombinatorka sezone, Norvežanka Ida Marie Hagen s 7,6 točkami zaostanka. Teja Pavec je zasedla 18. mesto, Silva Verbič je končala štiri mesta za njo.

"Današnja tekma se je iztekla odlično. Mogoče se je začela malo slabše v teku. Tudi smuči niso bile najboljše, a sem vseeno dobro opravila. Potem pa mi je na tekmi končno uspel tak skok, kot jih kažem tudi na treningu. Končno sem nazaj na stopničkah. Nikoli pa si ne bi mislila, da bo to na tekmi s skupinskim štartom, saj je to veliko bolj skakalna kot tekaška tekma," je bila po tekmi vesela Volavšek.

Preizkušnjo kombinatorcev na 10 km, moška tekma je bila tudi generalka za bližnje olimpijske igre, je dobil Avstrijec Johannes Lamparter, le pol točke je zaostal rojak Stefan Rettenegger, tretji je bil Norvežan Andreas Skoglund, ki je zaostal 4,4 točke. Slovenska predstavnika nista imela najboljšega dne. Vid Vrhovnik je po slabšem tekaške dosežku končal na 37. mestu, brez točk je na 48. mestu ostal Gašper Brecl.

Protest s tekaškimi palicami

Ker bodo na bližnjih zimskih olimpijskih igrah v nordijski kombinaciji tekmovali le moški, so nordijske kombinatorke pred začetkom tekme svetovnega pokala v Seefeldu pripravile protest. Pred startom petkove tekme s skupinskim startom so s tekaškimi palicami naredile črko X kot simbol gesla "brez izjem" (no exceptions).

Nordijska kombinacija ostaja edina zimska disciplina, ki od prvih zimskih iger leta 1924 ostaja rezervirana izključno za moške, čeprav so tekmovalke prepričane, da je šport dovolj razvit in razširjen za sprejem v olimpijsko družino.

"Točnega roka za analizo nordijske kombinacije kot olimpijskega športa in vključitve nas žensk ne poznamo. MOK je sporočil, da enkrat po koncu iger, a prvič je bilo rečeno, da bo odločitev sprejeta že jeseni," je v pogovoru za MMC povedala najboljša slovenska nordijska kombinatorka.

olimpijske igre Ema Volavšek nordijska kombinacija
