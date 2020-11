Težave kombinatorcev: ni kvote, ni denarja, ni nastopa na uvodu sezone

"Za to, da nimamo kvote za svetovni pokal, sem zvedel prejšnji teden. To pomeni, da z dvema tekmovalcema lahko nastopimo, a vse moramo plačati sami," pravi glavni trener Goran Janus.

"Za to, da nimamo kvote za svetovni pokal, sem zvedel prejšnji teden. To pomeni, da z dvema tekmovalcema lahko nastopimo, a vse moramo plačati sami," pravi glavni trener Goran Janus. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski nordijski kombinatorci lani niso osvojili točk svetovnega pokala, zaradi slabših rezultatov so ostali tudi brez kvote, zato si bodo morali tekme plačevati sami. Ker pa denarja ni veliko, bo program nastopov v svetovnem pokalu okrnjen, glavni trener Goran Janus je že potrdil, da bodo izpustili začetek sezone v Ruki in Lillehammerju.

"Za to, da nimamo kvote za svetovni pokal, sem zvedel prejšnji teden. To pomeni, da z dvema tekmovalcema lahko nastopimo, a vse moramo plačati sami. Skandinavske tekme so predrage, stroški so šli v nebo. Preveč nas bi stalo, sezona pa zna biti dolga in je treba razporediti finance," je na spletni novinarski konferenci dejal Janus, ki je reprezentanco prevzel lani.

Prve tekme Slovence tako čakajo od 18. do 20. decembra v avstrijskem Ramsauu, kjer bosta nastopila Vid Vrhovnik in Rok Jelen, na svetovnem prvenstvu, kjer naj bi nastopili z ekipo, pa naj bi se jima pridružila še Ožbej Jelen in Gašper Brecl, ki bosta nastopila tudi na kakšni tekmi celinskega pokala.

"Zadovoljen sem s pripravami na sezono, naredil sem vse, kar sem moral. Bomo videli, kam sodimo, ko se bo začela tekmovalna sezona. Poleti primerjav s tujo konkurenco nismo imeli, ker tekem ni bilo," pravi Vid Vrhovnik. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vrhovnik zadovoljen s pripravo

"Priprave na sezono so bile letos drugačne kot druga leta. Večji del ekipe je iz Štajerske, zato je bilo veliko prilagajanja. Kljub vsemu pa so bili treningi dobri in smo jih v celoti opravili po načrtih. Tekmovalci so opravili veliko skokov in tudi tekaških treningov. Tekem poleti ni bilo. Niti oktobrskih alpskega pokala, ker je bil mlajši del ekipe v izolaciji," je s pripravami zadovoljen Janus, nekdanji glavni trener reprezentance v smučarskih skokih.

Z njegovim mnenjem se strinja tudi mladinski svetovni prvak Vid Vrhovnik: "Zadovoljen sem s pripravami na sezono, naredil sem vse, kar sem moral. Bomo videli, kam sodimo, ko se bo začela tekmovalna sezona. Poleti primerjav s tujo konkurenco nismo imeli, ker tekem ni bilo."

Preberite še: