Nizozemska hitrostna drsalka Velzeboer do drugega olimpijskega naslova

Nizozemka Xandra Velzeboer je olimpijskemu naslovu v hitrostnem drsanju na 500 metrov danes dodala še zlato odličje na tisočmetrski razdalji. V napetem finalu je bila s časom 1:28,437 hitrejša od Kanadčanke Courtney Sarault (1:28,523) in bronaste Južnokorejke Gilli Kim (1:28,614).

Sarault, ki se je morala na četrtkovi preizkušnji na 500 metrov zadovoljiti s tretjim mestom, je vodstvo držala vse do petega kroga, nakar jo je večkratna svetovna prvakinja Velzeboer prehitela in vodstvo v zadnjih treh krogih tudi uspešno zadržala.

24-letnica je s tem nadgradila uspeh svoje tete Monique Velzeboer, ki je na igrah v Calgaryju leta 1988 na tisočmetrski razdalji osvojila bronasto medaljo, in Nizozemski priborila 13. odličje na letošnjih igrah. Izjemna je bila sicer že v četrtek, ko je v polfinalu dirke na 500 metrov za 0,017 sekunde izboljšala lasten svetovni rekord iz leta 2022.

Tretje mesto si je danes pridrsala Kim in na žalost domačih gledalcev na nehvaležno četrto mesto pahnila Arianno Fontana, olimpijsko podprvakinjo na petstometrski razdalji.

* Hitrostno drsanje, kratke proge, 1000 m, ženske:

ZLATO: Xandra Velzeboer (Nizozemska)

SREBRO: Courtney Sarault (Kanada)

BRON: Gilli Kim (Južna Koreja)

