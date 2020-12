Kam lahko poseže šesterica slovenskih orlov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovni pokal v smučarskih skokih se po tekmah v Wisli in Ruki ta konec tedna nadaljuje v Nižnem Tagilu v Rusiji. Danes ob 16.30 bo na sporedu prva posamična preizkušnja, kjer bo nastopilo šest Slovencev. V petkovih kvalifikacijah je bil med njimi najboljši Timi Zajc, ki je osvojil sedmo mesto, Anže Lanišek je bil deveti.

V kvalifikacijah je bil najboljši Nemec Markus Eisenbichler, ki je z enega naletnega mesta nižje postavil daljavo dneva (135 m). Za trenutno vodilnim v skupni razvrstitvi sta se uvrstila Norvežan Halvor Egner Granerud in Avstrijec Daniel Huber.

Poleg Zajca in Laniška bodo od Slovencev nastopili še Bor Pavlovčič, Žiga Jelar, Peter Prevc in Anže Semenič. Tilen Bartol je bil v kvalifikacijah diskvalificiran zaradi neustreznega dresa in se ni uvrstil na sobotno tekmo, kjer bo nastopilo zgolj 48 skakalcev.

V nedeljo bo v Nižnem Tagilu na sporedu še druga posamična preizkušnja z začetkom ob 16. uri.

Nižni Tagil, 1. serija: