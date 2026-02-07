Po kalvariji s kolenom ima Nika Vodan razlog za optimizem

Od vseh slovenskih skakalk je lahko pred današnjo olimpijsko tekmo na srednji skakalnici v Predazzu najbolj sproščena Nika Vodan. Medalji z olimpijskih iger že ima – in prav zato bi ji morebitna nova pomenila še toliko več, saj se je v tej sezoni vrnila po kalvariji, ki jo je predstavljala operacija kolena. Na treningih je pokazala skoke, ki dajejo razlog za optimizem. V smehu pa je dodala še nekaj, česar v vitrini še nima: medalje pod priimkom Vodan. Dotaknila se je tudi reprezentančne kolegice Nike Prevc in tega, kako se pri 20 letih spopada s pritiskom favoritke.

Zmagovalka svetovnega pokala 2020/21 je zaradi težav s kolenom in posledično operacije izgubila praktično vso preteklo zimo. Trdo je delala, da se je vrnila na raven, s katero skače, in glede na prikazano na treningih bi se lahko na sobotni posamični tekmi na olimpijskih igrah v Predazzu potegovala tudi za medaljo.

"Poškodbe ... sestra mi je poslala, da je minilo točno eno leto od takrat, ko mi je poslala sliko, da so bili pri meni na obisku. In me je dejansko spomnila na to, da sem res hitro prišla nazaj. Pa niti ne tako slaba, s skoki sem zelo zadovoljna. In ja, domači me takole velikokrat spravijo do solz, ker vejo, da sem res garala. In me to spomni na vse tiste treninge, ko sem dala vse od sebe, švicala na polno ... Zdaj pa uživam in sem zelo vesela, da sem ponovno na olimpijskih – in to zdaj že tretjih."

Ko zagleda pet krogov, je vse drugače

Foto: OKS/Aleš Fevžer Svet se ji povsem odpre, ko zagleda znamenitih pet krogov, ki so simbol olimpijskih iger. Predstavljajo ji drugačen svet kot prizorišča v svetovnem pokalu.

"Ko jih zagledam, me ponese v neko drugo sfero, kakor da to ni isto tekmovanje kot svetovni pokal. Znam se drugače odklopiti, znam iti v neko svojo cono udobja in se sprostiti, uživati. Ogromno enih stvari se zgodi na olimpijskih igrah. Že ko prideš v sobo, te pričaka zelo lepo presenečenje s strani olimpijskega komiteja, da ti nad posteljo nastavijo sliko. Potem so tu še majhna darilca, pozornosti, ki te v bistvu sprostijo. Lažje je in se ne osredotočaš toliko na same skoke in imaš polno glavo vseh teh stvari, kar se dogaja že v vasi. In ja, mislim, je to en poseben čar, ki je drugačen kot v svetovnem pokalu," opisuje Nika.

V smehu, a povsem resno: medalja pod priimkom Vodan

Zadnje v Pekingu si je najbolj zapomnila. Dve medalji jo ves čas spominjata na takratne igre. Na posamični tekmi je bila bronasta, zlata se je takrat veselila Urša Bogataj (zdaj Urša Križnar), na tekmi mešanih ekip pa je bila zlata.

Nika se zaveda, da je sposobna skočiti tudi na oder za zmagovalke v Predazzu, kar bi bil zanjo nov izjemen dosežek. In kakšne želje ima?

"Vsaj eno kolajno še pod priimkom Vodan (smeh). Cilji so visoki, a nočem si jih zastavljati preveč. Želim predvsem uživati v olimpijskem vzdušju. Všeč mi je, da imamo olimpijsko vas, da nismo v hotelu, ampak imamo svoj prostor, kjer se lahko malo pozabavamo in odmaknemo od tekmovalnega ritma. Če se sprostim in uživam, se to pozna tudi pri skokih."

Treningi so dali signal: "Podlago imam dobro"

Na četrtkovem in petkovem treningu je pokazala dobre skoke in nakazala, da bi lahko ob idealnem dnevu tudi sama dobila veliko zadoščenje ter se razveselila tretje olimpijske medalje.

V Predazzu je bila na treningu večkrat blizu mest, ki bodo na tekmi prinašala medaljo. Foto: Guliverimage

"Zadnja petkova dva skoka nista bila čisto prava, kot sem si želela. Mogoče sem se prehitro zadovoljila s prvim, bil je najbolj sproščen, z užitkom sem ga opravila. Za tekmo bom bolj upoštevala tega in iz njega poskušala še kaj zgraditi. Podlago imam dobro," je po petkovem dnevu dejala najbolj izkušena predstavnica slovenske ženske skakalne reprezentance.

Dovolj izkušenj ima, da ve, kako malo včasih loči dober občutek od vrhunskega dne.

O Niki Prevc: pritisk je, tudi če se ne vidi

In kako gleda na soimenjakinjo Niko Prevc, ki se pri le 20 letih zelo dobro kosa s pritiskom velikih tekem? Lani v Trondheimu je odbila vse napade, odlične skoke pa je pokazala tudi na obeh treningih v Predazzu in je osrednja favoritinja za zlato medaljo.

Spoštuje Niko Prevc in njeno osredotočenost. Foto: Reuters

"Je kar sproščena, verjamem pa, da tudi njeno srce bije hitreje. Zagotovo je pod stresom, tudi sama sem, pa čeprav se morda ne vidi toliko. To so izkušnje, znam se brzdati, nočeš pokazati vsega drugim. Nika je že na prvem treningu pokazala tri odlične skoke, nima se česa bati. Naj uživa in pokaže svojo igrivost in sproščenost," razlaga Nika.

V izteku domači obrazi: "Komaj čakam"

Da bi danes skakala pred polnim avditorijem, verjetno ne bo dočakala. Zato pa bo v izteku srednje skakalnice v Predazzu videla domače obraze in slovenske navijače, ki so napovedali prihod v ta del Italije, kjer bodo bodrili naša dekleta v boju za medalje.

"Tega se zelo veselim. Vem, da pridejo domači, da pride mož, sestra ... Komaj čakam, da pridejo in navijajo za nas. Verjamem, da bo zelo navijaško razpoloženje."

Niki Vodan danes ne bo šlo le za rezultat, ampak tudi za potrditev, da se je leto garanja po operaciji res obrestovalo. Morda pa se ji danes zvečer obzorja še izdatneje razširijo.