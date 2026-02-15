Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Jaka Lopatič

Jaka Lopatič

Nedelja,
15. 2. 2026,
22.06

1 ura, 29 minut

smučarski skoki bronasta medalja Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Nika Prevc

Nika Prevc zadovoljna z bronom za konec pestrega tedna: "Vrtiljak čustev, a ni nikoli iztiril"

Jaka Lopatič

Jaka Lopatič

Od našega poročevalca iz Predazza

Nika Prevc | Nika Prevc v objemu reprezentančnih kolegic, ki so se z njo veselile bronastega odličja. | Foto Guliverimage

Nika Prevc v objemu reprezentančnih kolegic, ki so se z njo veselile bronastega odličja.

Foto: Guliverimage

Za konec olimpijskega popotovanja je Nika Prevc še enkrat pokazala, zakaj jo tekmice vidijo kot šampionko. Ko po prvi seriji na veliki skakalnici v Predazzu ni kazalo, da bo prišla do nove medalje, je v drugi seriji napadla brezkompromisno in se domov vrača z bronasto, svojo tretjo olimpijsko medaljo. "Moram biti ponosna nase. Ta teden sem se veliko naučila. Pravi vrtiljak čustev. Toda ta vrtiljak ni nikoli iztiril," je po tekmi razlagala 20-letnica.

Zlato na mešani ekipni tekmi, srebro na posamični preizkušnji na srednji skakalnici in zdaj še bron na veliki napravi v Predazzu. Kot šampionka je Nika Prevc ciljala na tisto najžlahtnejšo, vendar je morala priznati premoč dvema Norvežankama - tako kot na srednji napravi je bila tudi tokrat zlata Anne Odine Stroem, druga je bila Eirin Maria Kvandal.

Niki pa po prvi seriji še ni kazalo, da si bo okoli vratu nadela novo odličje, potem ko je bila na srednji skakalnici na posamični tekmi srebrna, na tekmi mešanih ekipa pa nato zlata.

"Šla sem na vse ali nič"

Napasti je morala s petega mesta. In dobesedno je. Če ji je pri prvem še nekoliko ponagajal črv, je v drugo odskočila brezkompromisno in imela v tej seriji drugi dosežek: "Dan je bil zelo zahteven. Mislim, da moram biti danes ponosna nase, ker sem si z zadnjim skokom dokazala, da sem se zbrala in pokazala to, kar znam."

Nika Prevc domov odhaja za zlato, srebrno in bronasto medaljo. | Foto: Guliverimage Nika Prevc domov odhaja za zlato, srebrno in bronasto medaljo. Foto: Guliverimage

Dotaknila se je drugega skoka, ki ji je prinesel osebno zadovoljstvo in na koncu bronasto medaljo: "Šla sem na vse ali nič, nisem imela kaj za izgubiti. Po vseh skokih tudi malo bolj veš, kako se obnašati na skakalnici."

"Zelo veliko mi pomenijo. Zaradi vsega, kar se je dogajalo ta teden."

Priznala je, da je bil zanjo teden zelo težak. Prvič je resneje občutila pritisk, ki ji je ponagajal, da ni skakala tako sproščeno kot sicer. Pa vendarle je pokazala, kako odlična tekmovalka je in zakaj je sicer prva dama smučarskih skokov.

"Ta teden sem se veliko naučila. Pravi vrtiljak čustev. Toda ta vrtiljak ni nikoli iztiril."

Marsikoga bi pritisk povsem prizemljil, 20-letna skakalka pa domov odhaja s tremi medaljami: "Zelo veliko mi pomenijo. Zaradi vsega, kar se je dogajalo ta teden. In zaradi vseh nabranih izkušenj. Nisem vedela, da bo tako težko. Zato so te izkušnje še toliko več vredne. Ta teden je bil res nepozaben. Moram biti ponosna nase. Ta teden sem se veliko naučila. Pravi vrtiljak čustev. Toda ta vrtiljak ni nikoli iztiril."

Želja po upsehu in strah po neuspehu

O tem, kaj je bilo najtežje, je pristavila: "Po moje tista želja po uspehu in strah po neuspehu obenem."

Skupaj z bratom Domnom Prevcem, za katerega so to tudi premierne olimpijske igre, se bosta domov vrnila z najmanj petimi odličji – zlati Domen z velike skakalnice ima v ponedeljek z Anžetom Laniškom še možnost, da skoči do svojega tretjega na superekipni tekmi dvojic. In prav medalja, ki jo je osvojila skupaj z bratom, ji je še posebej pri srcu: "Tista mešana tekma je bila morda res najlepši trenutek, ker sva skakala skupaj z Domnom. Je pa teh trenutkov nešteto in težko izberem le enega."

Želja po zlati medalji ji je naredila nekaj ovir. | Foto: Guliverimage Želja po zlati medalji ji je naredila nekaj ovir. Foto: Guliverimage

Nika torej odhaja domov z zlato, srebrno in bronasto medaljo, kar je svojevrsten uspeh za tako mlado športnico. Zdaj bo lahko misli v celoti usmerila še v zaključek svetovnega pokala, v katerem je na zelo dobri poti, da še tretjič zapored osvoji veliki kristalni globus in krona bogato sezono.

