TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Prvi odzivi po zgodovinski tekmi skakalk

Nika Prevc po tretji medalji: Z ramen se mi je odvalila skala

Nika Prevc | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nika Prevc je v Predazzu Sloveniji priborila četrto medaljo na zimskih olimpijskih igrah 2026. Po petem mestu v prvi seriji je z odličnim skokom v finalu razbila norveško eskadriljo, ki je zasedala prva štiri mesta. Osvojila je bron, zlato pa je znova pristalo v rokah Anne Odine Stroem.

Nika Prevc, zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026
Sportal Nika Prevc z izjemnim skokom v finalu Sloveniji prinesla novo medaljo

"Mislim, da se trenutno niti ne zavedam, kaj sem dosegla. Ampak če pomislim, vem, da imam medalje vseh barv. Hkrati pa bom odnesla tudi ogromno izkušenj in novih čustev," je po svoji tretji medalji v svoji prvi izjavi za TV Slovenija na olimpijskih igrah povedala Nika Prevc.

"Prva serija je bila malce ponesrečena, a mi je danes z ramen nekako odvalila skala, saj nisem imela več česa izgubiti. Finalni skok je bil boljši in moram biti zadovoljna," je razlagala slovenska šampionka, ki je Sloveniji prinesla 28. odličje na zimskih olimpijskih igrah.

Nika Vodan je bila vesela za reprezentančno kolegico Niko Prevc. | Foto: Guliverimage Nika Vodan je bila vesela za reprezentančno kolegico Niko Prevc. Foto: Guliverimage

Vodan: Moraš imeti tudi nekaj sreče

Z uvrstitvijo v prvo deseterico je bila pod črto zadovoljna tudi Nika Vodan. "Žal mi je za prvi skok, preprosto ni bil pravi. Tudi takšne tekme pridejo, kdaj moraš imeti tudi srečo. Drugi skok je bil spet dober, za dušo, da sem lahko uživala v izteku," je razlagala kapetanka slovenske reprezentance.

"Domov se odpravljam z nasmehom, srečna sem tudi za Niko, ki je na teh igrah osvojila celoten komplet olimpijskih medalj," je povedala Vodan.

Olimpijski program smučarskih skokov v Predazzu se bo zaključil jutri, ko skakalce čaka tekma parov. Slovenijo bosta zastopala Domen Prevc in Anže Lanišek.

Nika Prevc se v nadaljevanje sezone v svetovnem pokalu podaja s 486 točkami naskoka pred najbližjo zasledovalko Nozomi Marujama.

