Nika Prevc neučakana, Vodan na vrhu zehala: Videla sem le posteljo

Srebrna s srednje skakalnice na olimpijskih igrah v Predazzu Nika Prevc ni skrivala nezadovoljstva po četrtkovih trening skokih na veliki napravi, čeprav je imela pri enem najboljši dosežek. Nika Vodan se na drugi strani bori z utrujenostjo in nespečnostjo, ki je plod niza dogodkov ob osvojeni zlati medalji na tekmi mešanih ekip: "Prišlo je za mano."

Slovenske skakalke so opravile prvi uradni trening na veliki skakalnici na olimpijskih igrah v Predazzu, največ pozornosti pa je pričakovano pritegnila Nika Prevc. V drugi seriji je bila najboljša (134,0 metra), a je po skokih povedala, da današnji nastop še ni bil tak, kot si ga želi.

"Nisem zadovoljna, ker se mi je danes poznala neučakanost, ob močnem vetru v hrbet sem preveč napadala v letu. To me je močno kaznovalo z metri," je ocenila po treningu, na katerem je imela pri prvem skoku drugi dosežek (od nje je bila boljša Japonka Yuki Ito), pri zadnjem pa četrtega (najboljša je bila Eirin Maria Kvandal).

Nika Prevc pol dneva prespala, šla je tudi na kosilo in v trgovino

Prevc je pojasnila, da je pri njej težava povezana predvsem s položajem v zraku. "Imam malo preveč agresivno pozicijo v letu in s tem zbijam parabolo skoka," je dodala.

"Imam malo preveč agresivno pozicijo v letu in s tem zbijam parabolo skoka." Foto: Guliverimage

Sama težav s spanjem po torkovi zlati medalji na tekmi mešanih ekip, ki se je je veselila skupaj z Domnom Prevcem, Anžetom Laniškom in Niko Vodan, za razliko od starejše Nike ni imela: "Noč je bila zame mirna in kratka, spanec je bil pa zelo dolg."

Da je bil sredin dan nekoliko bolj raznolik, je poskrbel predstavnik za stike z javnostjo Tomi Trbovc, ki je dekleta odpeljal na krajši izlet: "Včeraj smo šle s puncami in Tomijem na kosilo in v trgovino. To pa je bilo to od dneva, ker sem ga pol prespala."

Vodan: utrujenost, zehanje na vrhu in premalo spanja

Nika Vodan je bila na treningu stabilna in v vseh treh serijah blizu deseterice, a je po koncu odkrito priznala, da jo tepe utrujenost. "Solidno. S skoki še nisem povsem zadovoljna. Vem, da imam še več v nogah, vendar se pozna, da nisem naspana," je povedala slovenskim novinarjem v izteku velike naprave v Predazzu.

Nika Vodan je priznala, da ni imela prave energije. Zadnji dnevi so ji vzeli ogromno moči, noči pa niso bile prespane. Foto: Guliverimage

Najbolj zgovoren je bil njen opis dogajanja na zaletišču: "Na vrhu skakalnice se mi je kar zehalo in sem videla samo še posteljo."

Dodala je, da sta stres pred tekmami in podoživljanje zlatega odličja naredila svoje: "Malce prihaja za nami. Kar nekaj skokov se je nabralo v teh dneh."

Nespečnost: "Stres pred tekmo … upam, da je konec"

Vodan je razkrila tudi vzrok za težave s spanjem: "Stres pred tekmo. Takrat se najbolj pojavlja. Mislim, da nisem edina." Po njenem občutku se je med tekmovalnimi dnevi držala z adrenalinom, zdaj, ko je popustil po osvojeni zlati medalji, pa je utrujenost prišla na plano.

Veliko ji je rojilo po glavi po osvjeni zlati medalji. Foto: Guliverimage

Vseeno njen pogled ostaja optimističen: "Kljub temu da nisem povsem napolnjena z baterijami, je še kar veliko prostora pri rezultatu."

Prosti dan kot ključ: regeneracija pred nedeljsko tekmo

Slovenke imajo pred nedeljsko tekmo še nekaj čas za umiritev in ustrezno pripravo. In Nika ve, kako bo petkov dan izkoristila: "Jutri je na srečo prost dan. Izkoristila ga bom za počitek."

Rezultati slovenskih skakalk na prvem uradnem treningu na veliki skakalnici