Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je na Finskem tudi teoretično potrdila tretjo zaporedno skupno zmago v svetovnem pokalu in postala prva Slovenka, ki se lahko pohvali s tremi velikimi kristalnimi globusi. Prejela ga bo ob zaključku sezone v Planici. Do zdaj sta tri kristalne globuse zapored osvojila le Maren Lundby in Adam Malysz.

Šele 20-letna smučarska skakalka Nika Prevc še tretjo sezono zapored vodi v svetovnem pokalu. V tem ima po današnji tekmi v Lahtiju neulovljivo prednost pred najbližjo zasledovalko Nozomi Marujama, kar pomeni, da bo še tretjo sezono zapored osvojila kristalni globus za skupno zmago.

S tem je postala prva slovenska zimska športnica, ki se bo lahko pohvalila, da ima doma tri velike globuse. Tretjega zaporednega bo prejela ob koncu meseca v Planici, ko bodo nekatere skakalke sploh prvič letele na Letalnici bratov Gorišek.

Do zdaj sta trikrat zapored skupna zmagovalca svetovnega pokala postala le upokojeni poljski šampion Adam Malysz in norveška skakalna upokojenka Maren Lundby.

Prevc je lani izenačila dosežek Primoža Peterke (1996/97, 1997/98), ki je kot prvi in do lani edini Slovenec osvojil dva velika kristalna globusa.

Veliki "posamični" kristalni globus so enkrat osvojili še Tina Maze (2012/13), Žan Košir (2014/15), Peter Prevc (2015/16) in Nika Križnar (2020/21). Skakalke so globus za skupno zmago v pokalu narodov osvojile v sezoni 2021/22. Tik pred tem, da ga potrdi, je tudi Domen Prevc.

Osem v poletih in osem v alpskem smučanju

Še veliko bolj pester je nabor slovenskih dobitnikov malih globusov. V vitrini jih imajo več kot 20, od tega osem malih v smučarskih poletih – tri je osvojil Peter Prevc. Dvakrat je bil v poletih najboljši Robert Kranjec, po enkrat pa Peterka, Žiga Jelar in Domen Prevc.

Osem malih kristalnih globusov so osvojili alpski smučarji. Po dva Tina Maze in Ilka Štuhec, po enega pa Rok Petrovič, Bojan Križaj, Mateja Svet in Špela Pretnar.

Košir s tremi v eni sezoni

V izjemni sezoni, ko je osvojil tudi veliki globus, se je dveh malih globusov veselil tudi deskar Žan Košir, mali globus sta osvojila tudi deskarja Dejan Košir in Tim Mastnak.

Mali globus je v smučarskem krosu osvojil Filip Flisar, ki je pred dnevi odpeljal simbolično zadnjo furo in na slavnostni podelitvi znova prejel globus.

Štirje mali kristalni globusi so v roke Slovenk šli tudi v smučarskih tekih, v seštevku sprinta je trikrat zmagala Petra Majdič in enkrat Anamarija Lampič, ki se je preselila v biatlon.

Skakalke z globusom za pokal narodov

Poseben dosežek je v sezoni 2021/22 uspel slovenski ženski skakalni reprezentanci, ko je prvič zmagala v pokalu narodov in si priborila kristalno lovoriko.

