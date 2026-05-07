Nika in Domen Prevc prejela najboljše darilo: velika novost v Sloveniji

Nekdaj najboljši smučarski skakalec na svetu Peter Prevc, ki je po koncu bogate kariere ostal tesno povezan s skoki, je danes v Žirovnici predstavil edinstven objekt v Evropi, nagnjen vetrovnik Inclined. Ta pa ni namenjen le vrhunskim športnikom, letalcem z letalno obleko, padalcem in drugim, temveč se lahko vsak preizkusi v letenju.

Zdaj 33-letni Peter Prevc je na predstavitvi vetrovnika, katerega soinvestitor je, vodja projekta pa je njegov tast Jože Lavtižar, povedal, da je ideja za takšen objekt pri nas dolgo zorela.

"Leta 2018 smo še s skakalno reprezentanco prvič šli trenirat v Stockholm, tam je podoben tunel kot pri nas in smo ga veliko koristili. V tem času se je zasedenost vetrovnika zelo povečala, lastniki, izumitelji vetrovnika pa so vmes hodili v Planico na ogled skakalnih tekem. To okolje jim je postalo všeč. Ko so tu našli lokacijo, sem se tudi sam vključil v projekt in ga spremljal od gradnje do zagona. Gre za unikaten vetrovnik v svetu," je o začetkih uvodoma povedal Prevc.

"Na Švedskem je vetrovnik prilagojen iz vojaške baze, tukaj pa so startali z ničle in tunel zgradili povsem po željah. Njegova posebnost je, da zrak v njem kroži, ni tako kot v mnogih vetrovnikih, kjer se zrak zajame od zunaj, gre čez letalno komoro in se potem spet spusti ven, kar malo onemogoči delovanje pozimi, ko je zelo mrzlo. Pri nas je tok zraka zaprt in ves čas kroži," je eno od posebnosti navedel nekdanji skakalni as.

Peter Prevc se je ob začetku gradnje vetrovnika vključil v projekt, ki ga je vodil njegov tast Jože Lavtižar. Foto: Guliverimage

"Posebnost pa je tudi ta, da imamo v Žirovnici nagnjen vetrovnik, ni ne horizontalen ne vertikalen. S tem, ko je vetrovnik nagnjen, dodamo novo dimenzijo, saj ne gre samo gor ali dol, ampak tudi naprej in nazaj. S tem, ko človek v zraku premaga razdaljo, šele rečemo, da človek nekam poleti," je edinstven objekt v Evropi, podoben je le še na Švedskem, še opisal Prevc.

Slovenska reprezentanca že napovedala obisk

Zdaj ima tudi slovenska skakalna reprezentanca na čelu s svetovnima rekorderjema Niko in Domnom Prevcem tako rekoč na polovici poti med skakalnim centrom v Kranju in zibelko skokov Planico na voljo nagnjeni vetrovnik, ki športnikom pomaga pri pripravi. Svetovna rekorderja Nika in Domen Prevc bosta lahko odslej občutke za letenje lovila v Sloveniji. Foto: Aleš Fevžer

V veliko pomoč je pri občutkih za letenje, kot je dejal nekdanji šampion, te vetrovnik uči predvsem avtomatizma, saj na skakalnici v zraku nimaš časa veliko razmišljati, še zlasti, kadar gre kdaj kaj narobe.

"Slovenci so se že napovedali na obisk," je dejal Prevc in dodal, da je sicer obiskanost vetrovnika vse od odprtja presegla pričakovanja.

"Že pozimi je bilo tu veliko športnikov, sicer predvsem leteče veverice, kot v šali rečemo letalcem z letalno obleko, ampak tudi nekatere skakalne ekipe. Švicarji so bili pozimi med sezono tukaj, Kanadčanke so bile tu skoraj vsak teden, tudi že skakalni klub iz Beljaka. Slovenska reprezentanca zdaj postavlja načrte za novo sezono, tako da bodo tudi oni začeli zmeraj več in več prihajati," je prepričan Prevc.

Koristen tudi za kolesarje

Vetrovnik pa je koristen tudi za smukače, kolesarje in druge športnike, tako da se že pripravlja še en del platforme, ki bo horizontalen. "K nam bo lahko prišel vsak s kakršno koli znanstveno željo po raziskovanju. Kar nekaj kolesarskih ekip ima sedeže v srednji Evropi, tudi pri njih je veliko zanimanja."

Prevca pa veseli predvsem dejstvo, da objekt omogoča vsem ljudem preizkusiti letenje na zelo varen način. "Kakršen koli strah je povsem odveč, pri nas imamo zelo izkušene inštruktorje, ki vas pri začetkih ves čas spremljajo. Če je človek zainteresiran, pa lahko napreduje do te stopnje, da leti sam," je še dejal Prevc.