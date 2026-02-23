Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
11.00

kariera smučarski skoki Nicole Konderla-Juroszek

Nicole Konderla-Juroszek prekinja kariero: slovo je sledilo po bronu v Wisli

Nicole Konderla-Juroszek se je odločila za premor, ki pa lahko pomeni tudi konec kariere.

Nicole Konderla-Juroszek se je odločila za premor, ki pa lahko pomeni tudi konec kariere.

Foto: Guliverimage

Poljska smučarska skakalka Nicole Konderla-Juroszek je po državnem prvenstvu v Wisli sporočila, da za nekaj časa prekinja kariero. 24-letnica, ki je leta 2022 nastopila na olimpijskih igrah v Peking, je na veliki skakalnici osvojila bronasto medaljo, nato pa priznala, da ne ve, ali se bo v prihodnjih mesecih še vrnila na skakalnico. "Vzela si bom premor. Ne pravim, da je to moj zadnji skok, a ne vem, ali se bom v prihodnjih mesecih vrnila," je dejala za poljski Skijumping.pl.

Po tekmi je Nicole Konderla-Juroszek povedala tudi, da se je na odskočni mizi počutila negotovo, ker trenerja ni bilo ob njej. "Pričakovala sem, da bo to moj zadnji skok v sezoni – ali pa celo zadnji skok v življenju," je priznala.

Bron, solze in mešanica čustev

"Želela sem si, da bi bilo malo drugače. Potem me je Kamila Karpiel objela, kasneje pa sem izvedela, da imam celo medaljo – prava mešanica čustev," je dodala.

Konderla-Juroszek je poudarila, da je odločitev težka, saj ima skoke rada, a včasih to ni dovolj. "Težko je, ker imam ta šport rada, ampak včasih ljubezen ni dovolj in morajo stvari v drugo smer," je dejala.

Njeni vrhunci: Willingen, OI v Pekingu in univerzijada

Konderla-Juroszek je mednarodno debitirala leta 2018 v pokalu FIS, v svetovnem pokalu pa je prve točke osvojila leta 2022 v Willingenu, kjer je dosegla tudi najboljši uvrstitvi v karieri (21. in 22. mesto). Nastopila je na olimpijskih igrah 2022 v Pekingu, kjer je bila na posamični tekmi 36., s poljsko mešano ekipo pa šesta. Posebno poglavje njene kariere je univerzijada 2023 v Lake Placidu, kjer je osvojila tri zlate medalje in eno srebrno.

