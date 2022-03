Ni dvoma, kdo je favorit za zlato medaljo

Slovenske barve bodo na norveški velikanki branili Timi Zajc, Peter Prevc, Anže Lanišek in Domen Prevc. Naši skakalci so se zelo dobro odrezali na posamični tekmi, potem ko so se vsi štirje uvrstili med najboljših šest. Timi Zajc je dosegel naslov svetovnega podprvaka, od četrtega do šestega mesta pa so se zvrstili Peter Prevc, Anže Lanišek in Cene Prevc.

Da so naši orli favoriti, se zaveda tudi trener Robert Hrgota, ki pravi, da bi bilo smešno, da ob takšnem posamičnem uspehu ne pričakuješ ekipnega zlata.