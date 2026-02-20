Neverjetna zgodba o pobegu, ki je šokirala družino in postala olimpijska senzacija #video

Potem ko je v sredo med kvalifikacijami smučarskih tekačic v ekipnem sprintu glavno pozornost ukradel češkoslovaški volčjak Nazgul, ki po videzu spominja na volka, je zdaj ženska, ki je skrbela zanj, razkrila ozadje dogodka, ki je postal ena najbolj viralnih zgodb letošnjih olimpijskih iger.

Elisa Varesco je za nemški Bild pojasnila, kako se je bratov pes, dveletni češkoslovaški volčjak Nazgul, ki ji ga je v sredo zaupal v varstvo, sploh znašel na olimpijski progi. Izkazalo se je, da ni le hiter, ampak tudi zelo spreten. "Pobegnil je iz bratovega stanovanja. Sam je odprl dvoje vrat in nenadoma ga ni bilo več," je povedala.

Nazgulov lastnik Enrico je bil takrat na poti na biatlonsko prizorišče blizu avstrijsko-italijanske meje, sama pa je odšla v bližnje mesto, da bi psa poiskala. "Domnevali smo, da je stekel v tisto smer, saj je to naša običajna sprehajalna pot. Ko pa smo ga zagledali na televiziji, smo bili res šokirani," je dejala Varesco.

Snežna različica Nazgula Foto: Reuters

Hrvatica: Mislila sem, da haluciniram

Enako presenečena nad kosmato družbo na progi je bila tudi hrvaška smučarska tekačica Tena Hadžić, ki je Nazgula zagledala tik pred ciljem kvalifikacijske tekme. "Mislila sem, da haluciniram," je povedala za NPR. "Nisem vedela, kaj naj naredim, ker sem se bala, da me bo napadel ali ugriznil."

A to ni v Nazgulovi naravi, zagotavljajo njegovi lastniki. Nazgul je menda izjemno prijazen pes, ki si je želel le malo pozornosti in božanja.

Zgodba pa se ni končala v ciljnem prostoru. Direktor proge Michel Rainer je Nazgula sicer ujel, a je ta kmalu znova pobegnil. "Tokrat na srečo ni stekel nazaj na progo, ampak v sosednjo vas. Tam smo ga končno ujeli," je še povedala Varesco.

Konec dober vse dobro, za družino Varesco pa anekdota, ki jo bodo še dolgo z veseljem pripovedovali.

