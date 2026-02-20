Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Petek,
20. 2. 2026,
10.59

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45

Natisni članek

Natisni članek
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 viralno smučarski tek

Petek, 20. 2. 2026, 10.59

1 ura, 9 minut

Neverjetna zgodba o pobegu, ki je šokirala družino in postala olimpijska senzacija #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45
volčjak Nazgul | Dveletni Nazgul je nehote postal prava senzacija olimpijskih iger v Milanu in Cortini. | Foto Reuters

Dveletni Nazgul je nehote postal prava senzacija olimpijskih iger v Milanu in Cortini.

Foto: Reuters

Potem ko je v sredo med kvalifikacijami smučarskih tekačic v ekipnem sprintu glavno pozornost ukradel češkoslovaški volčjak Nazgul, ki po videzu spominja na volka, je zdaj ženska, ki je skrbela zanj, razkrila ozadje dogodka, ki je postal ena najbolj viralnih zgodb letošnjih olimpijskih iger.

Elisa Varesco je za nemški Bild pojasnila, kako se je bratov pes, dveletni češkoslovaški volčjak Nazgul, ki ji ga je v sredo zaupal v varstvo, sploh znašel na olimpijski progi. Izkazalo se je, da ni le hiter, ampak tudi zelo spreten. "Pobegnil je iz bratovega stanovanja. Sam je odprl dvoje vrat in nenadoma ga ni bilo več," je povedala.

Nazgulov lastnik Enrico je bil takrat na poti na biatlonsko prizorišče blizu avstrijsko-italijanske meje, sama pa je odšla v bližnje mesto, da bi psa poiskala. "Domnevali smo, da je stekel v tisto smer, saj je to naša običajna sprehajalna pot. Ko pa smo ga zagledali na televiziji, smo bili res šokirani," je dejala Varesco.

Snežna različica Nazgula | Foto: Reuters Snežna različica Nazgula Foto: Reuters

Hrvatica: Mislila sem, da haluciniram

Enako presenečena nad kosmato družbo na progi je bila tudi hrvaška smučarska tekačica Tena Hadžić, ki je Nazgula zagledala tik pred ciljem kvalifikacijske tekme. "Mislila sem, da haluciniram," je povedala za NPR. "Nisem vedela, kaj naj naredim, ker sem se bala, da me bo napadel ali ugriznil."

smučarski tek, ZOI
Sportal Nepričakovan obiskovalec presenetil tekačice: Kaj za vraga?

A to ni v Nazgulovi naravi, zagotavljajo njegovi lastniki. Nazgul je menda izjemno prijazen pes, ki si je želel le malo pozornosti in božanja.

Zgodba pa se ni končala v ciljnem prostoru. Direktor proge Michel Rainer je Nazgula sicer ujel, a je ta kmalu znova pobegnil. "Tokrat na srečo ni stekel nazaj na progo, ampak v sosednjo vas. Tam smo ga končno ujeli," je še povedala Varesco.

Konec dober vse dobro, za družino Varesco pa anekdota, ki jo bodo še dolgo z veseljem pripovedovali.

Preberite še:

loomis
Sportal Američan se je za las izognil drami na olimpijski skakalnici #video
Alysa Liu
Sportal Čudežna deklica od izgorelosti do olimpijskega naslova
Kanada hokej
Sportal Kot prvi v ogenj Kanadčani in branilci naslova
Felix Neureuther
Sportal Nemški šampion udaril po organizatorjih OI: So takšne igre sploh smiselne?
Aleš Fevžer Janica Kostelić
Sportal Slovenija ima v Italiji svojega rekorderja olimpijskih iger
družina Prevc
Sportal Kakšno je ozadje zgodovinske fotografije? Pogovarjali smo se s fotografom.

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 viralno smučarski tek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.